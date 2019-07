La reserva de River se prepara en San Jorge Deportes 10 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde el pasado sábado, el plantel de Reserva del Club Atlético River Plate nuevamente nos privilegia con su presencia realizando la pretemporada en nuestras instalaciones del Club Atlético San Jorge con vistas a la Superliga de Fútbol. Los dirigidos por Luis Facundo Villalba desarrollan diferentes trabajos en el Estadio “Parque 23 de Junio” y en todas las dependencias del Club hasta el 16 de julio. La delegación se aloja en el Hotel Monumental. Los entrenamientos son en doble o triple turno. Tienen previsto jugar partidos amistosos. Es la cuarta pretemporada consecutiva que la Reserva del millonario realiza en nuestra institución. El plantel Millonario es el siguiente:

Arqueros: PETROLI, Franco (Categoría 1998); ROJAS, Juan Matías (Categoría 1999) y DÍAZ, Alan (Categoría 2000).

Defensores: CAMARGO, Franco (Categoría 2000); PAREDES, Franco (Categoría 1999); GUTIÉRREZ, Thomas (Categoría 2000); AGUIRRE, Augusto (Categoría 1999); PEÑA BIAFORE, Felipe (Categoría 2001); SÁNCHEZ, Matías (Categoría 1999); MEDINA, Sebastián (Categoría 2000); TOMINO, José (Categoría 1999); MONTIEL, Santiago (Categoría 2000); SUÁREZ, Román (Categoría 2001) y LECANDA, Tomás (Categoría 2002).

Mediocampistas: GROSSO, Lautaro (Categoría 2000); VEGA ALBORNOZ, Luciano (Categoría 1999); FERNÁNDEZ, Enzo (Categoría 2001); LÓPEZ, Alan (Categoría 2001); CASTRO PONCE, Tomás (Categoría 2001); ZAPATA, Gerónimo (Categoría 2000); GALVÁN, Tomás (Categoría 2000) y RODRÍGUEZ PUCH, Jeremías (Categoría 1999).

Delanteros: VERA, Santiago (Categoría 1998); MARCEL PICAZZO, Alan (Categoría 1999); GIROTTI, Federico (Categoría 1999); BENÍTEZ, Matías (Categoría 2000); BELLONI, Nicolás (Categoría 2001); LUCERO, Daniel (Categoría 2002); LONDOÑO BEDOYA, Flabián (Categoría 2000) y CASTILLO, Rodrigo (Categoría 1999).



EL CASO EN EL TAS

Ya pasaron más de siete meses de la suspensión de la revancha de la final de la Libertadores 2018 a raíz de las serias agresiones contra el micro que trasladaba al plantel de Boca hasta el Monumental y aún no se sabe cuál será la resolución final. Pasó el partido en Madrid, los festejos, el Mundial de Clubes, la Recopa Sudamericana y nada. El 26 de noviembre, Boca exigió ser el campeón de la Libertadores 2018. La Conmebol desoyó el pedido y obligó a disputar la final en Madrid, la cual quedó en manos del equipo de Marcelo Gallardo. Pero el Xeneize elevó el pedido al TAS, el cual dará un veredicto que será inapelable: si deciden que River debe ser descalificado, la Libertadores quedará en manos de Boca y la institución de Núñez nada podrá hacer. Pero, ¿cómo está el caso y toda la cuestión burocrática al día de hoy? “Los abogados vinieron para repasar todos los testimonios y testigos que vamos a presentar. Yo lo dije desde el primer día, que íbamos a ir a hasta las últimas instancias, que es el TAS”, expresó Angelici la semana pasada en Estados Unidos. Y reveló que después de la pretemporada se irá directo a España, “porque tenemos audiencias ahí el 16, 17 y 18 de julio en Madrid”. La presentación inicial fue hecha en noviembre y fue ampliada luego del 9 de diciembre, ya con el resultado puesto. Boca, para eso, contrató a un prestigioso equipo de abogados europeo que se especializa en derecho deportivo, quienes están llevando adelante el caso. El fallo del TAS saldría en uno o dos meses. Boca reclama no sólo la descalificación de River, sino demás los resarcimientos económicos correspondientes (el premio de campeón de la Copa y lo que debió haber embolsado por participar en el Mundial de Clubes). Con respecto al TAS, Rodolfo D’Onofrio dijo hace poco, el 30 de enero: “Cada uno es libre de hacer lo que le parece, pero me sorprende que sigan haciendo reclamos al TAS, no sé qué pretenden con eso. No va a pasar pero ¿te imaginas si el TAS le diera la Copa? A los hinchas de Boca no les gustaría, y nosotros nos reiríamos 27 mil años seguidos, ja".