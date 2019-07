Masivo desfile militar Nacionales 10 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA EN PALERMO. Una multitud asistió al desfile.

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Miles de personas, en su mayoría portando banderas celestes y blancas, dieron ayer un marco festivo en el barrio de Palermo al tradicional desfile militar por el Día de la Independencia. Efectivos de las tres armas y también de las fuerzas de seguridad desfilaron por la Avenida del Libertador ante el aplauso del público, en su mayoría compuesto por familias, con muchos niños que siguieron con atención el colorido paso de las tropas.

El desfile incluyó el paso de varias formaciones áereas que surcaron el cielo al mediodía, tanto con aviones de combate como con helicópteros.

A 203 años del 9 de julio de 1816, el presidente Mauricio Macri, flanqueado por quien será su compañero de fórmula en las próximas elecciones, Miguel Pichetto, encabezó el desfile de regreso de Tucumán y se retiró antes del final para asistir en el Congreso al velatorio del ex mandatario Fernando De la Rúa.

Participaron unos 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad del país, que marcharon a pie, montados a caballo y motorizados a lo largo de la Avenida del Libertador, entre Salguero y Dorrego. El evento desplegó a su vez 16 aviones en vuelo, vehículos blindados y tanques, sumado a once bandas musicales de distintos regimientos.

Los desfiles militares en ocasión de los festejos por el 9 de Julio habían dejado de realizarse y se retomaron luego de 16 años bajo la gestión de Macri hace tres años, aunque el año pasado no se organizó por falta de presupuesto.