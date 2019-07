"Vivir con menos de lo mínimo" es "violencia" Nacionales 10 de julio de 2019 Redacción Por SEGUN EL ARZOBISPO DE TUCUMAN

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 10 (NA).- El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, presidió ayer el Tedeum por el 9 de Julio y aseguró que "vivir con menos de lo mínimo" es "violencia", al tiempo que pidió "diálogo maduro y sincero entre los distintos sectores políticos".

"El solo hecho de que una franja cada vez más amplia, generaciones enteras, parezcan condenadas a vivir con menos de lo mínimo, sin trabajo, sin acceso real a la educación, a la salud, a la vivienda digna, sin acceso a la justicia; eso, es también violencia. Aunque no se manifieste, es el grito silencioso que no se puede expresar porque parece no haber esperanza de que las cosas cambien", enfatizó Sánchez.

En la catedral Nuestra Señora de la Encarnación, sin la presencia del presidente Mauricio Macri, pero sí con la participación de la vicepresidenta Gabriela Michetti y algunos miembros del Gabinete, el arzobispo de Tucumán señaló que "una franja cada vez más amplia, generaciones enteras, parecen condenadas a vivir con menos de lo mínimo, sin trabajo, sin acceso real a la educación, a la salud, a la vivienda digna, sin acceso a la justicia".