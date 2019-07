Pella va por otro golpe Deportes 10 de julio de 2019 Redacción Por TENIS

Después de un nuevo batacazo en los octavos de final de Wimbledon ante Milos Raonic, el bahiense Guido Pella ya se prepara para su duelo contra Roberto Bautista Agut. ¿Cuándo se disputará el cruce por cuartos? Será ste miércoles, desde las 9 de la mañana de nuestro país, en la cancha 1 del All England. El encuentro se podrá ver en ESPN 2. El número 26 del ranking ATP está atravesando el mejor torneo de su carrera.​ Eso queda claro al observar que se impuso ante Kevin Anderson y el ya mencionado Raonic, los cuales ya habían sido finalistas del Grand Slam inglés. Además, le ganó en su recorrido a Andreas Seppi y a Marius Copil.



“OTRA REVANCHA”

De cara al partido de hoy, Pella aseguró que ante el español Roberto Bautista tendrá "otra revancha". "Ayer -por el lunes- fue un día especial para mí y es difícil seguir enfocado, pero sé que mañana -por hoy- tengo otra revancha y, más allá de todo, es un momento que tengo que disfrutar porque no todos los años se llega a esta instancia", señaló Pella. En diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, el deportista argentino manifestó: "Después de ganar el ATP de San Pablo cambió todo y empezó como una bola de nieve positiva que me permitió disfrutar más de las competencias". El bahiense se metió por primera vez entre los mejores ocho tenistas del certamen de Wimbledon, algo que solo habían podido conseguir Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín Del Potro (2013 y 2018). "Hace muchos años que vengo preparando el pasto de una manera correcta y me di cuenta que podía complicarle el partido a más de uno. A medida que fueron pasando los partidos, fui tomando confianza y ayer fue un partido muy disputado, pero por suerte se pudo dar el triunfo", aseveró. Al ser consultado acerca de del último punto y su festejo, Pella reveló: "En el tenis todo pasa por uno, por eso me desahogué de esa forma. Fue un partido que tenía más posibilidades de perder que de ganar y ganarlo fue un premio al esfuerzo porque lo luché desde un primer momento". Luego, en declaraciones radiales confesó: "En 2014 quise dejar el tenis porque pensaba que nada de lo que hiciera me daría satisfacción. Hice un click y a partir de allí pensé en encarar mi carrera desde otro lugar". "Llego con bastantes más horas de partido que Bautista, pero eso no quiere decir que sea determinante. Estoy bien físicamente y me siento preparado para otra batalla", culminó.

También hoy se medirán Novak Djokovic vs. David Goffin en el court central, desde las 9 horas, por ESPN; Kei Nishikori vs. Roger Federer en el court central, desde las 11 horas, por ESPN y Sam Querrey vs. Rafael Nadal​ en la cancha 1, no antes de las 11 horas, por ESPN.



EN DAMAS

La tenista checa Barbora Strycova, número 54 del mundo, disputará las semifinales de Wimbledon contra Serena Williams tras imponerse este martes en dos sets a la británica Johanna Konta sobre la hierba del Grand Slam inglés. Strycova derrotó a la británica, cabeza de serie número 19, en la pista central del All England Club en una hora y 37 minutos por 7-6 (7/5) y 6-1. La checa, de 33 años, había estado sopesando la posibilidad de retirarse del tenis pero podría cambiar de idea después de haber logrado remontar un complicado 4-1 en su contra en el primer set para dominar después el encuentro. Pese a mostrar mucha agresividad desde el principio, Konta, la gran favorita del público local, fue menos regular que su adversaria y cometió 34 errores no forzados. Serena Williams, que busca este año levantar el trofeo de Wimbledon por octava vez y apuntarse así su 24º título de Grand Slam, había derrotado en la misma pista el martes a la también estadounidense Alison Riske por 6-4, 4-6 y 6-3 en dos horas de complicado partido.