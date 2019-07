Carta de Lectores Información General 09 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Palabras de un pequeño Adversario



Sr. Director:



Estimado Omar: No puedo comprender su inmensa pérdida, el barrio “9 de Julio” está de luto, la vecindad ya no será la misma, he perdido a mi papá el 4 de enero de 2018 y no he podido recuperarme aún de tamaña pérdida. Recuerdo el poquito tiempo que fuimos integrantes de la Comisión Vecinal junto a mi papá y mi mamá, íbamos a las reuniones de comisión y siempre admiré su capacidad organizativa y de liderazgo, me hubiese gustado compartir con usted alguna que otra charla, pero el tiempo, el contexto y el espacio no lo permitieron.

Quedará grabado en mi retina ese domingo 17 de marzo de 2019, en la Escuela Belgrano, ya que fui su contrincante en las elecciones vecinales; ese día vi a un verdadero líder, vi al hombre en acción, vi al hombre que movilizaba a los vecinos del barrio, vi al hombre que no esperaba nada a cambio, vi al hombre que trabajó incansablemente por nuestro barrio. Viéndolo a usted sentado ese día, recordé a mi querido viejo, su mirada seria, mostraba la experiencia y la fortaleza para seguir adelante, un gesto y una mirada hablaban por sí solos, veía como lideraba y cuidaba a su gran familia, la familia de su querida Comisión Vecinal.

En ese momento aprendí que la unidad y el liderazgo no se construyen en 20 días, pero fue una experiencia muy linda, la experiencia de convivir en democracia y de competir y ser adversario de un “gigante”, un verdadero adversario con todas las letras.

La vecindad ya no será la misma, los almuerzos y las cenas con sus características “mesas servidas” ya no serán las mismas, su recuerdo y su legado perdurarán por siempre. Tal vez no alcancen mis insignificantes palabras, pero Omar Sabena marcará a fuego a nuestro querido barrio “9 de Julio”, pasarán los años, pasarán las gestiones municipales, provinciales y nacionales y nos olvidaremos de esas personas con cargos remunerados haciendo su trabajo con errores y aciertos. Pero no nos olvidaremos de Omar Sabena, no nos olvidaremos de ese hombre que estuvo en un cargo sin recibir nada a cambio, sin recibir un sueldo, no nos olvidaremos del Presidente que transformó la manera de gestionar el Barrio más grande, más importante en cantidad de habitantes de la ciudad de Rafaela.

No nos olvidaremos del Presidente que nos invitaba a ser parte de la comisión, a participar, el aprendizaje que nos deja es inmenso, la llama no se extinguirá, seguirá viva en el barrio y en el corazón de los vecinos. No he podido compartir más tiempo con usted, pero siempre estará en mi recuerdo y en el recuerdo de los que me rodean.



Matías Cerniak

Un vecino más del Barrio “9 de Julio”