Pella en una gran reacción en Wimbledon

FOTO AFP GUIDO PELLA. Festeja su triunfo ante Raonic.

LONDRES, Gran Bretaña, 9 (AFP-NA). - El bahiense Guido Pella (26º del mundo) disputará sus primeros cuartos de final de Grand Slam en Wimbledon, después de remontar en forma heroica su juego con el canadiense Milos Raonic (17º).

Pella cantó victoria tras una cuarta bola de partido ante el finalista del torneo londinense en 2016 para cerrar con parciales de 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7/3) y 8-6.

El tenista zurdo de 29 años se enfrentará mañana al español Roberto Bautista Agut por un puesto en semifinales, donde asoma el serbio Novak Djokovic.

Pella, entrenado por José "Chucho" Acasuso, es el único argentino que queda en carrera en el césped londinense y venía de protagonizar una de las sorpresas de la presente edición al derrotar en tres sets en la tercera ronda del certamen, al gigante sudafricano Kevin Anderson, finalista de 2018.

Además, se metió en el círculo privilegiado de argentinos que lograron acceder a esta instancia en el certamen británico: Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, David Nalbandian, Paola Suárez y Juan Martín Del Potro.

Pella cedió los dos primeros sets ante el canadiense (3-6 y 4-6), pero luego supo reponerse y ganó en fila las restantes tres mangas (6-3, 7-6 y 8-6), en un duelo parejo y cambiante.

De hecho, el argentino estuvo match point abajo en el cuarto set y pudo haberlo ganado antes en el quinto, lo que le dio un tinte de hazaña a su victoria.

El 2019 viene siendo el mejor de la carrera de Pella, ya que alcanzó su primer título profesional (el 3 de marzo, en San Pablo, ante el chileno Christian Garín, sobre polvo de ladrillo) y llegó a la final en el ATP de Córdoba.

Mañana buscará continuar con su sueño frente a Bautista Agut, quien venció 6-3, 7-5 y 6-2 al francés Benoit Paire. Si sigue avanzando, en semifinales se cruzará con el serbio Novak Djokovic o el belga David Goffin.

"No esperaba nunca llegar a cuartos de final de un Grand Slam, pero esto me reafirma que puedo estar en este nivel y competir con los mejores", señaló Pella.

El bahiense sostuvo luego de su victoria que "sinceramente, es la primera vez en mi carrera que me siento importante".