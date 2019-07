¿Qué será del futuro de Alonso? Deportes 09 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

"Le Mans y ocho carreras más", expresó Fernando Alonso cuando le preguntaron por el final de temporada, en medio de una situación poco habitual para el español, que jamás había visto terminar su año antes del verano.

Lo que parecía una situación sin planificar y un tiempo para el descanso, Alonso se encargó de desmentirlo, por lo que su futuro ya estaría planificado.

Durante el transcurso de las últimas "24 Horas de Le Mans", el piloto asturiano volvió a contestar a la misma pregunta, esta vez dando una respuesta diferente, pues ya no habló de ocho carreras, sino de algunas más, pero sin dar mayores precisiones, aunque no descartaría hacer dos de Karting, incluyendo una del Europeo de Resistencia.

Alonso tuvo una gran satisfacción esta temporada al lograr su segunda victoria en Le Mans, pero también una gran decepción al no clasificar para las pasadas 500 Millas de Indianápolis, en los Estados Unidos.