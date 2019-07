Toto Wolff está convencido que "el mejor motor lo tiene Ferrari" Deportes 09 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MERCEDES TOTO WOLFF. El jefe de Mercedes.

Toto Wolff, el máximo responsable de Mercedes AMG F1 cree que Ferrari tiene la mejor unidad de potencia de la parrilla. Sobre la primera derrota de la actual temporada en Austria, reconoció que se podría haber dado mucho antes de no haber tenido suerte con la fiabilidad en los últimos Grandes Premios.

Wolff está sorprendido con el paso adelante de Ferrari con el motor de 2019 y sostuvo que “claramente, Ferrari tiene el mejor motor de la parrilla; no hay duda de ello, han mejorado el rendimiento de manera impresionante".

El de Mercedes reconoce que ellos fueron más conservadores: "Es una decisión que cada equipo debe tomar por sí mismo: la fiabilidad es la clave. Creo que hemos encontrado el equilibrio correcto y ahora deberemos trabajar para mantener la diferencia que hemos logrado".

Sobre la victoria de Red Bull en Austria, la primera carrera no ganada por Mercedes en 2019 después de ocho consecutivas, Toto Wolff reconoció que "podría haber llegado mucho antes, pero que no ha sido así gracias a la suerte que hemos tenido con los momentos que más la necesitábamos".

"No tuvimos la mejor fiabilidad en los últimos Grandes Premios, pero tuvimos la suerte de que no se vieron demasiado afectados los resultados y podemos seguir muy firmes en los dos campeonatos", finalizó Wolff.