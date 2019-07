Hamilton luchará por mantener Silverstone Deportes 09 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ARCHIVO NA HAMILTON. Apuesta por continuar en Silverstone.

Aún con su contrato por renovar, la Fórmula 1 entra en la semana del GP de Gran Bretaña, lo cual parece ser una situación ideal sobre la salud de esa carrera para Lewis Hamilton que no quiere ni siquiera pensar en poder perder esa fecha en Silverstone.

El circuito ya ha renovado su contrato con MotoGP, pero la categoría reina del automovilismo es harina de otro costal.

Si bien aseguran que desde Silverstone se han iniciado las charlas para ampliar su presencia en la Fórmula 1, por ahora no hay detalles al respecto, por lo que sería una auténtica incógnita lo que va a suceder.

No obstante, habla muy mal de la Fórmula 1 que circuitos como el de Montmeló, Silverstone, Monza o Hockenheim hayan estado o estén en la cuerda floja, por cuestiones presupuestarias en todos los casos.

"Es definitivamente el circuito que debe utilizarse. Este es un Gran Premio que nunca debemos perder. Si la Fórmula 1 lo pierde va a perder buena parte de su esencia. Eso es lo que siento cuando no estoy compitiendo”, explicó el piloto británico.

El próximo fin de semana, en caso de no alcanzarse un acuerdo, se podría estar llevando a cabo la última visita de la categoría a Silverstone, para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Mientras esté aquí, voy a luchar por él. Esta es la mejor afición de todo el año, tiene las mayores audiencias de la temporada y no existe ninguna razón por la que vaya a permitir esto. Tenemos que luchar por ello”, aseguró el piloto de Mercedes.