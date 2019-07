Las ventas de autos usados bajaron 7,3% y se frenó la recuperación Automotores 09 de julio de 2019 Redacción Por El mes pasado se vendieron 121.574 unidades, lo que refleja una caída del 7,3% respecto a junio del año pasado.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Las ventas de autos usados bajaron 7,3% en junio con relación al mismo mes del 2018, informó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA), y pidió que el plan de incentivos para los 0KM se extienda también al sector.

En junio se vendieron 121.574 unidades mientras en el mismo mes del año anterior se habían comercializado 131.185.

Si se compara con mayo (152.003 unidades), la caída llega al 20,02%.

En los primeros 6 meses del año (814.159 unidades), la baja alcanza el 6,88% comparado con el mismo período de 2018 (874.325 unidades).

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, dijo que "tras dos meses consecutivos de suba, el mercado cayó en junio un 20% con respecto a mayo". "Es una baja fuerte que nos lleva a replantear nuevamente lo que está pasando en el sector", advirtió.

Lamas dijo que "no hay mercado de 0km sin mercado de usados. Las buenas medidas implementadas por el gobierno para incentivar las ventas de autos nuevos deberían trasladarse también a los usados con el fin de no trabar el circuito comercial". "No es tan difícil, con un poco de creatividad se podrían dar incentivos a este mercado para lograr un movimiento ascendente en la comercialización de vehículos usados, empujando a todo el sector hacia un círculo virtuoso", indicó.

Como ejemplo, sostuvo que "una medida muy importante para el sector sería extender el no pago del impuesto a los sellos a las transferencias de los vehículos usados, no sólo durante el período que dure el plan sino pensando en el largo plazo". "Sería un incentivo muy valorado, tanto para la venta de 0km como de usados", dijo Lamas.

Las provincias que subieron sus ventas en enero-junio 2019 fueron San Juan con un aumento del 8,39%; Neuquén con 7,53% y Tierra del Fuego con 4,98%.

El norte del país fue la zona donde más bajaron las ventas de autos usados en el primer semestre del año, con retrocesos que rozaron el 20% respecto del mismo período de 2018, según el informe de la Cámara del Comercio Automotor. Chaco, Santiago del Estero y Misiones sintieron más el impacto de la crisis en el sector automotriz.

Las provincias que bajaron sus ventas en enero-junio 2019 fueron Chaco con 25,38%; Santiago del Estero (20,74%); Salta (20,26%); Formosa (19,35%); Misiones (19,05%); Corrientes (16,57%); Santa Cruz (13,22%);

San Luis (11,85%); Catamarca (11,79%); Tucumán (11,27%); Chubut (10,37%); La Pampa (9,84%); Jujuy (9,76%); La Rioja (9,50%); Santa Fe (8,13%); CABA (7,32%); Mendoza (6,50%); Provincia de Bs.As. (5,71%); Entre Ríos (4,72%)

Río Negro (3,38%) y Córdoba (3,15%).



VOLKSWAGEN

EN EL RANKING

Con sus clásicos modelos Gol y Trend, Volkswagen siguió siendo en junio la marca más vendida en autos usados. El ranking del mes quedó así:

1) Volkswagen Gol y Gol Trend: 8.321.

2) Chevrolet Corsa y Classic: 5.633.

3) Renault Clio: 3.692.

4) Toyota Hilux: 3.257.

5) Ford Fiesta: 3.072 .

6) Fiat Palio: 2.991.

7) Ford Ecosport: 2.830.

8) Ford Focus: 2.577.

9) Ford Ka: 2.394.

10) Ford Ranger: 2.382.