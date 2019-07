Midgets del Litoral: hoy se define el ganador de la Etapa Regular en Vila Deportes 09 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Hoy se disputará la carrera número 750 en el historial de la categoría Midgets del Litoral, en el marco de la séptima fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", con la que finalizará la Etapa Regular por la "Copa Forni Sport", en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.

FOTOS MARCELO SARPONTI CRISTIAN MOLARDO. El morterense lidera con un punto de ventaja tras seis fechas del Torneo Oficial. GONZALO ZBRUN. El rafaelino es inmediato escolta y tiene buenas chances de ganar la Etapa Regular. OSMAR GARBAGNOLI. El piloto con más carreras.

Esta tarde, cuando finalice la séptima fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la categoría Midgets del Litoral en el circuito "Juan F. B. Basso, de Vila, se conocerán el ganador de la Etapa Regular -se adjudicará la "Copa Forni Sport"- y los nombres de los 16 pilotos que definirán el título en el Play Off en el cierre de la temporada 2019.

Pero además, se estará disputando la carrera número 750 en el historial de la AML, desde que la entidad comenzó a fiscalizar la actividad, en el año 1967, cuando la piedra basal marcó la puesta en marcha de la categoría que hoy es la más emblemática del deporte motor regional.

El predio deportivo que lleva el nombre del recordado "Octavio Bessone", este martes vestirá sus mejores galas para recibir a esta competencia especial, que no solamente estará definiendo la instancia preliminar sino que habilitará a dieciséis protagonistas que lucharán por el máximo galardón.

Tomando como referencia las posiciones del certamen, luego de seis fechas, las mejores opciones, en la Etapa Regular, están dadas en favor del líder Cristian Molardo y de su inmediato escolta Gonzalo Zbrun, quienes llegan separados por un solo punto a esta séptima competencia, que marcará el retorno a Vila, luego de haberse disputado la anterior en Morteros.

Matemáticamente, tienen chances Nicolás Valentini, Leandro Giraudo y Hernán Filippi, quienes ocupan lugares expectantes en el campeonato.

Los cinco mencionados, ya sellaron el pasaporte que les permitirá ingresar, por méritos propios, a la "Copa de Oro", un objetivo que también se aseguraron Alexis Valsagna, Matías Audino y Matías Franco, quienes no tendrán la posibilidad de ganar la Etapa Regular.

Hasta el momento, están habilitados para ingresar al Play Off, pero deberán sumar y esperar lo que puedan rescatar los otros postulantes, Néstor Bosio, Henry Merke, Eugenio Mautino, Martín Ferrari, Mariano Bacci, Gustavo García, Luis Walker y Luis Kunz.



EL CRONOGRAMA

Hasta las 10:00 se recibirán las inscripciones, desde las 10:30 se realizarán las pruebas libres y a partir de las 12:30 se desarrollarán las series, semifinales, prefinales y la final de la séptima fecha.

En el transcurso de la jornada, además de la tradicional vuelta de presentación, la Asociación Midgets del Litoral entregará cuatro reconocimientos y rendirá un homenaje.

Serán destinatarios de las primeras distinciones los dirigentes Carlos Werlen y Arturo Alias, el piloto Osmar Garbagnoli (por ser el que mayor cantidad de pruebas disputó y hoy lo estará haciendo) y el periodista Anival Alemani.

Será homenajeado el recientemente fallecido Marcelo Galla, quien actuó como comisario deportivo en el Nacional de 2017 (junto a Angel Storti) y que en el actual certamen iba a compartir esa función con Danilo Zeballos.



LOS GANADORES

Cristian Molardo y Gonzalo Zbrun vencieron en dos competencias, haciéndolo el rafaelino con José Luis Costamagna en la carrera de invitados; en tanto que las restantes fueron para Matías Franco y Nicolás Valentini.