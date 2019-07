En UEFA, posibilidad descartada Deportes 09 de julio de 2019 Redacción Por Luego de la hipótesis planteada por un sector de la prensa, que afirmaba una posible participación de la Selección en las competiciones europeas, fue descartada por la entidad del Viejo Continente.

FOTO WEB CHIQUI TAPIA. / El presidente de AFA deberá resolver el futuro de la selección de inmediato.

BUENOS AIRES, 9 (NA). - En medio de los cortocircuitos de la AFA con la Conmebol por los arbitrajes de la Copa América, la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) se vio obligada a desmentir ayer los rumores que situaban a la Selección argentina como una posible invitada a sus competiciones.

La propia entidad europea salió a cortar de cuajo cualquier tipo de posibilidad en tal sentido, más allá de ofrecerle a la AFA que pueda ir a "observar cualquier tipo de competición".

"No hay nada cierto en la afirmación de que Argentina haya solicitado participar en competiciones UEFA ni en que se vaya a convertir en miembro de la UEFA. La UEFA no ha entrado nunca en ningún debate sobre esto y nunca lo hará", expresó la entidad europea.

Las fuertes críticas de Lionel Messi hacia la dirigencia de la Conmebol, a la que calificó de "corrupta" y las cartas de la AFA hacia el ente sudamericano debido a los fallos arbitrales y la utilización del VAR, en especial en el partido ante Brasil y Chile, dado que en éste último el capitán argentino fue expulsado.

De hecho, ahora Messi está de descanso en Rosario a la espera de la sanción por su injusta expulsión tras el encontronazo con Gary Medel, más allá del trabajo que hará AFA en búsqueda de evitar la suspensión.

Según trascendió, el informe del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar detalló que la expulsión de Messi se debió a: "Emplear lenguajes y/o gestos ofensivo, insultante o humillante; Por confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario".

Una idea que rondaba era que Argentina podría sumarse a la Nations League, el torneo de selecciones de la UEFA, que volverá a jugarse en el Viejo Continente en noviembre de 2020.

La UEFA, no obstante, comentó en un comunicado oficial que "en el espíritu de amistad y camaradería, y como organización inclusiva que es, la UEFA recibirá a la Argentina como invitados especiales para observar cualquier competición UEFA en cualquier momento".