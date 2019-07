CRAR, en el pendiente ante Loga Deportes 09 de julio de 2019 Redacción Por El equipo rafaelino recibe a Logaritmo de Rosario, este martes a las 15 hs, en el juego postergado de la sexta fecha de la Reubicación. El sábado, también será local, en el cierre de esta segunda etapa del TRL enfrentará a Los Pampas.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / Al "Verde" le quedan dos juegos en casa para estar entre los seis de la Reubicación del TRL 2019.

Hoy, martes 9 de julio CRAR y Logaritmo se pondrán al día con el juego postergado de la sexta fecha de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral, que el próximo sábado estará jugando la novena y última fecha.

El juego –único (no habrá Reserva ni Pre) comenzará a las 15:00 hs y será de vital importancia en sus aspiraciones de meterse entre los seis que jugarán la próxima fase del TRL, en busca de la permanencia para 2020.

CRAR viene de caer ante el líder, Universitario de Rosario, pero anteriormente le había ganado a Tilcara de Paraná. Mientras que ‘Loga’ llega de perder con Alma Juniors en Esperanza por 23-22.

El sábado, en la última fecha, jugarán: CRAR vs Los Pampas, UNI Rosario vs Tilcara, Provincial vs La Salle, UNI Santa Fe vs Alma Juniors, Logaritmo vs Los Caranchos.



Las Posiciones: UNI de Rosario 39, puntos; Provincial 28; La Salle 23; Alma Jrs. 21; Los Caranchos 21; UNI de SF 18; CRAR (*) 17; Tilcara 15; Logaritmo 12 (*); Los Pampas 1.



(*) un partido menos.



Las posibles formaciones:



CRAR: Andrés Passerini, Federico Monzón y Jonatan Viotti; Franco Davicino y Federico Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Facundo Aimo y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Pablo Villar (cap.); Leonardo Sabellotti, Franco Sabellotti, Santiago Kerstens y Matías Bustamante; Mateo Villar. Head Coach: Cristian Martino.



Logaritmo: Juan Manuel Arriazu, Martín Calvo (c), Franco Maurano, Miguel Aymeric, Joel Vivia, Axel Gonzalez, Mauricio Stummvoll, Gonzalo Sandoval, Fabricio Voltattorni, Ricardo Maroseck, Juan Ignacio Milesi, Fabricio Aparicio, Rafael Said, Sebastian Bussi, Roy Lura. Head Coach: Roberto Roldan.