La Quinta del Clausura de Inferiores

EN BARRIO PARQUE. / Ben Hur recibió la visita del Deportivo Libertad con división de puntos. El local ganó dos, la visita dos y empataron en los dos restantes.

El pasado sábado se jugó una nueva fecha del torneo Clausura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El quinto capítulo dejó 54 goles en 23 partidos disputados. En lo que respecta a las dos infantiles que son competitivas, se marcaron 29 tantos en nueve cotejos.

A continuación todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Ferrocarril del Estado 1 (Angel Monges) vs 9 de Julio 1 (Agustín Astesano), Brown de San Vicente 5 (Facundo Hang x 2 y César Berazategui x 3) vs Argentino Quilmes 1 (Giovanni Quiroga), Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 6 (Santiago Rivainea, Juan Ignacio Rossi, Agustín Soria, Agustín Alfano x 2 y Juan López), Sportivo Norte 0 vs Peñarol 1 (Ezequiel Cabral), Ben Hur 1 (Alexis Miranda) vs Deportivo Libertad 3 (Gabriel Ronco x 2 y Martín Correa).



Sexta División: Ferrocarril del Estado 0 vs 9 de Julio 1 (Elías Taborda), Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 7 (Joaquín Vera x 2, Juan López, Gonzalo Roldán, Rodrigo Pittavino x 2, Santiago Varela), Sportivo Norte 0 vs Peñarol 0, Ben Hur 1 (Joaquín Taborda) vs Deportivo Libertad 2 (Francesco Toldo x 2). A Arg Quilmes le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Ferrocarril del Estado 0 vs 9 de Julio 2 (Diego Castro y Matías Mendoza), Brown de San Vicente 1 (Fabricio Sacco) vs Argentino Quilmes 0, Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Alex Luna y Diego Taborda), Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito) vs Peñarol 2 (Bruno Balth y Santiago Anso), Ben Hur 2 (Thiago Comba y Federico Dunky) vs Deportivo Libertad 0.



Octava División: Ferrocarril del Estado 2 (Ignacio Pascolo) vs 9 de Julio 1 (Brian Villafañe), Brown de San Vicente 1 (Mateo Aguilar) vs Argentino Quilmes 0, Ben Hur 2 (Federico Rodríguez y Thiago Moneghessi) vs Deportivo Libertad 0. A Atlético y Peñarol les dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal y Sportivo Norte, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Ferrocarril del Estado 1 (Quimey Trullet) vs 9 de Julio 0, Independiente San Cristóbal 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Facundo Weissen, Tomás Pérez x 2 y Nicolás Dominino), Sportivo Norte 0 vs Peñarol 1 (Marcelo Alfonzo), Ben Hur 0 vs Deportivo Libertad 0. A Brown le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Ferrocarril del Estado 1 (Diego Villarreal) vs 9 de Julio 1 (Franco Hidalgo), Ben Hur 0 vs Deportivo Libertad 0.



Categoría 2007: 9 de Julio 0 vs Ferrocarril del Estado 3 (Diego Villarreal x 2 y Alan Sosa), Argentino Quilmes 1 (Maximiliano Bustamante) vs Brown de San Vicente 0, Atlético de Rafaela 5 (Gian Alleman, Juan Argañaraz, Valentino Gandín x 2, Rodrigo Ballejo) vs Independiente San Cristóbal 0, Deportivo Libertad 0 vs Ben Hur 1 (Francisco Viotti). A Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: 9 de Julio 3 (Gastón Bouhier y Matías Taborda x 2) vs Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Franco), Argentino Quilmes 2 (Thiago Udrisar y Laureano Valiente) vs Brown de San Vicente 0, Atlético de Rafaela 8 (Simao Zamora x 3, Santino Boidi, Santiago Ojeda y Felipe Sopérez x 3) vs Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 4 (Santino Gallardo x 2, Martín Narvaez y Jonás Cinturión) vs Sportivo Norte 0, Deportivo Libertad 1 (Facundo Ibarra) vs Ben Hur 0.



Próxima fecha (6ª): Peñarol vs Ben Hur, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs Independiente San Cristóbal, 9 de Julio vs Brown de San Vicente, Unión vs Ferrocarril del Estado. Libre: Deportivo Libertad.