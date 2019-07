Los comercios abrieron sus puertas normalmente Locales 09 de julio de 2019 Redacción Por Por la crisis económica que azota el país, los comerciantes rafaelinos trabajaron de manera normal. En tanto, no hubo bancos ni tampoco actividad administrativa.

FOTO JORGE BARRERA ACTIVIDAD PLENA. Los comerciantes no quieren perder más días de ventas y por eso trabajaron de manera normal.

El inicio de la semana en nuestra ciudad tuvo el habitual movimiento en el sector comercial. Algunos, aprovechando el feriado, abrieron un poco más tarde. Otros, en cambio, como si nada, dispusieron de sus artículos desde las 8 de la mañana.

Un comienzo "a medias", si se tiene en cuenta el feriado de hoy, teniendo en cuenta que muchos otros sectores no tuvieron actividad, como los bancos, la atención pública administrativa en todos sus niveles y por supuesto las escuelas, que comenzaron las vacaciones de invierno.

Lo más claro que uno puede decir es que aquel que lo trabajó no cobrará una jornada doble, y que -por lo menos en Rafaela- en términos generales todo el mundo trabajó, en vísperas del Día de la Independencia Argentina.



SIN DESCANSO,

POR LA ECONOMIA...

Tal como lo anunciara este Medio, ayer los comercios del centro de Rafaela abrieron sus puertas. Prácticamente todos trabajaron y desarrollaron su jornada de manera normal.

Días pasados el Paseo del Centro había anunciado que esto iba a suceder, ya que los comerciantes no quieren perder más un día de ventas. Esto se asocia al día del padre, donde las ventas no fueron buenas, sumado al magro año que están teniendo por la economía que atraviesa la Argentina.

"Nosotros vendemos un poco más cuando no hay bancos y cuando la actividad administrativa pública no trabaja o está de paro. La gente con más tiempo se da una vuelta por el centro", dijo un dueño de un comercio a LA OPINION. De hecho, el tránsito en el Bv. Santa Fe y en los alrededores de la Plaza 25 de Mayor fue prácticamente el mismo que el de un día habitual.

Recordemos que la Ley de Contrato de Trabajo dispone que en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal. En bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de que el empleador decida no abrir el establecimiento ese día, el trabajador no prestará servicios y su remuneración no puede verse afectada, devengando remuneración como un día normal.



SIN BANCOS Y

SIN ATENCION

La atención administrativa en todos sus niveles se "tomó el día". Tanto a nivel local como provincial, no hubo actividad, mientras que los bancos tampoco prestaron servicios. En otra parte de la ciudad (calle San Martín sobre todo) no hubo personas caminando por las veredas. También vale remarcar que el tránsito mismo, fuera del centro de la ciudad, fue otro, y que sí se acercó al de un día completamente feriado (como el que tendremos hoy).

Un dato importante, es que otra vez el rafaelino renegó para conseguir dinero a través de los cajeros automáticos. Recordemos que hoy, al no haber actividad bancaria, los cajeros no fueron abastecidos y se pudo observar un panorama de fastidio en los que se hicieron cola para buscar plata y no la consiguieron.



COMENZARON

LAS VACACIONES

Otra cosa que se sumó a estos días sin actividad parcial, son las vacaciones de invierno. Es por eso que ayer comenzó el receso para los chicos que no volverán a las aulas hasta el 22 de julio.

También, y aprovechando estos días, muchos padres se han tomado una semanita para poder estar con los más pequeños y realizar una escapada "corta". Muchos eligieron la vecina provincia de Córdoba, según pudo averiguar este Medio en algunas agencias de viajes. Más precisamente La Cumbrecita, uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene esa provincia.

En tanto, otros decidieron ir más lejos e ir por la nieve, más precisamente a Mendoza. Especialmente Córdoba y Santa Fe son mercados emisivos muy importantes para esa provincia. Según expresan algunos medios de esa provincia, este fin de semana extra largo la ocupación alcanza el 92% en promedio provincial. Con Las Leñas casi a pleno, Malargüe está al 98%, Alta Montaña 95%, Gran Mendoza 93%, Valle de Uco 85%, y San Rafael 83% Cada una tuvo sus atractivos: nieve, actividades recreativas, enoturismo y dos importantes fiestas: la de la nieve en Malargüe y el comienzo del Festival de la Carne a la Masa en San Rafael.