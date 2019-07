Ya son 128 las personas que finalizaron el secundario Locales 09 de julio de 2019 Redacción Por Durante las últimas dos semanas, se desarrollaron las mesas de exámenes de julio, a las que se presentaron 83 estudiantes que fueron acompañados por las y los docentes y tutores del Programa Seguila! de la Municipalidad de Rafaela.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD FELICIDAD./ Los certificados y un objetivo de vida cumplido

Como suele ocurrir cuando llegan estas instancias, cada participante comparte el minuto a minuto con sus profesores, quienes acompañan todo el proceso de preparación, no sólo desde el punto de vista de los contenidos educativos, sino también en la organización del cronograma de exámenes y desde lo humano, con su presencia y contención. Empiezan a llegar los mensajes y las fotos posteriores al examen y los nervios del equipo docente son casi tan grandes como los de quienes se presentaron a rendir. Y, claro, la alegría también. Sobre todo en el momento en el que llega el mensaje más deseado: "¡Me recibí!", "Estoy feliz" "¡Gracias!".

En estas mesas, que culminaron el viernes 5 de julio, este mensaje llegó en 21 oportunidades que, sumados al resto, permiten llegar a la cifra de 128 personas que se recibieron gracias al Seguila! 128 historias de vida que fueron transformadas gracias a la decisión política de la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación, y de un equipo humano sumamente sensible y comprometido que la vehiculiza día a día.

Además, es destacable el rendimiento que vienen demostrando todos los estudiantes. En esta instancia, por ejemplo, se prepararon y rindieron 122 materias, de las cuales 110 fueron aprobadas, es decir, más del 90%, lo que da cuenta del gran desempeño del cuerpo de docentes, tutores y tutoras, así como del gran aprovechamiento que hacen sus participantes de esta oportunidad que les brinda el Estado local.

Recordamos que este programa acompaña con tutorías y clases de apoyo a estudiantes de Rafaela que culminaron el cursado pero adeudan materias de la escuela secundaria, con el objetivo de que puedan rendirlas, aprobarlas y obtener su título, para que sus proyectos de vida (ya sea el de continuar los estudios, mejorar su situación laboral o, simplemente, saldar esta cuenta pendiente), puedan concretarse y continuar. De ahí el nombre “Seguila!”.

Desde la próxima semana, se estarán recibiendo nuevas inscripciones para preparar las Mesas de septiembre. Quienes quieran anotarse pueden contactarse de manera telefónica al 504333/99 o personalmente en la Secretaría de Educación (Sarmiento 550), en el horario de 8 a 14.



MÁS DE UN AÑO DE

ACOMPAÑAMIENTO

El programa Seguila! tuvo su origen en el resultado del Relevamiento Socioeconómico realizado por el equipo del ICEDeL, que mostró que el 20 por ciento de los egresados de la escuela secundaria no había obtenido su título por el hecho de adeudar materias.

Estos datos fueron revisados en el marco del análisis de la situación de empleabilidad de la ciudad, realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales. Un detalle importante que observaron fue que, en relación con el desempleo, el rango que presentaba mayores problemas para conseguir empleo eran los jóvenes (particularmente mujeres) que no tenían su título secundario.

Poco a poco se empezó a vislumbrar la necesidad de acompañar a este sector vulnerable de la población y comenzó a diseñarse el Programa Seguila! una iniciativa de acompañamiento pedagógico coordinada por la Secretaría de Educación.

El proyecto se presentó oficialmente hace un año, en la Expocarreras 2018 realizada en el mes de mayo, y comenzó a dar sus frutos de inmediato. Desde entonces, alcanzar el título secundario dejó de ser una materia pendiente para muchos rafaelinos. Alrededor de 400 historias de vida tuvieron y tienen una nueva oportunidad gracias a esta apuesta sostenida que el Gobierno Municipal decidió poner en marcha.