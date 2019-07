Son 27 las listas de diputados para las PASO del 11 de agosto Locales 09 de julio de 2019 Redacción Por De las 12 alianzas y partidos que compiten, solo tres definen sus listas en la interna. Todos deben superar el umbral de votos. En octubre, son diez los representantes a elegir en la provincia por cuatro años.

Son 27 las listas de precandidatos a diputados nacionales oficializadas por la Justicia electoral en el distrito Santa Fe para las Paso del 11 de agosto, comicios que le servirán a tres agrupaciones para definir sus nombres para el 27 de octubre mientras que a otras nueve alianzas o partidos les alcanzará con sumar el 1,5% de los votos válidos para estar en la elección general. Santa Fe además de votar para presidente y vice, deberá renovar diez bancas de diputados nacionales por los próximos cuatro años.

De los tres espacios con internas se destaca el oficialismo nacional, es decir la Alianza Juntos por el Cambio que tiene dos listas y aún no está definido si las dos boletas irán pegadas a la fórmula del sector que conforman Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto. La nómina oficial es la encabezada por Federico Angelini y Ximena García mientras que un sector del radicalismo impulsa otra que lleva en sus primeros lugares a Martín Rosúa y a María Paula Mascheroni. Con sendos concurridos actos internos en esta capital los dos sectores empezaron el jueves la etapa final de la campaña.

Los otros dos sectores con contienda interna son la Alianza Frente Federal Nos y el Partido Autonomista Santafesino. Diez listas en el primero, seis en el segundo con nombres que se repiten de las Paso santafesinas ya que la mayoría de ellos no pasaron el umbral que exige la norma santafesina y no pudieron participar de la elección general. Nos lleva la fórmula presidencial integrada por Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, dos dirigentes que fueron muy cercanos al gobierno de Macri al comienzo de la gestión. Gómez Centurión incluso fue jefe de la Aduana. En tanto, el Partido Autonomista lleva al correntino José Romero Feris como candidato a la presidencia y al abogado Guillermo Sueldo como vice.

Más allá del resultado electoral dentro de esas tres alianzas, la lista definitiva deberá cumplir con la paridad establecida en la Ley 27.412 que tendrá su primera aplicación práctica en la elección de octubre.

Las elecciones presidenciales y legislativas se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019 con candidatos surgidos de las elecciones primarias que se realizarán el 11 de agosto, si alcanzan el 1,5 % de los votos válidos.

Seis alianzas y seis partidos competirán en el cuarto oscuro santafesino.



LOS PRIMEROS LUGARES

Las listas que oficializó la Secretaría Electoral nacional son las siguientes:

* Alianza Frente Federal Nos: con diez nóminas encabezadas por Jorge Sales, Nicolás Rossetón, Patricia Silva, Alfonso Sfiligoy, Gustavo Albil, Verónica López Nordio, Ronal Bozitkovic, Leandro Martino, Juan Daniel Aguilar y Juan Antonio Martino.

* Alianza Consenso Federal: Enrique Estérvez, Carolina Piedrabuena y Claudio Ghirardi encabezan la alianza que representa al actual oficialismo de la provincia de Santa Fe en respaldo a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

* Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad: Octavio Crivaro es el primer candidato. La fórmula es Nicolás del Caño - Romina Plá.

* Alianza Juntos por el Cambio: Una de las listas (Juntos somos el Cambio) es encabezada por Federico Angelini, Ximena García, José Nuñez, Laura Castest y Juan Martín. La otra (Vamos Juntos) lleva a Martín Rosúa, María Paula Mascheroni y Walter Kreni.

* Alianza Frente de Todos: Marcos Cleri, Alejandra Obeid, Germán Martínez, Vanesa Massetani y Jorge Hoffmann están en la lista que respalda a Alberto Fernández - Cristina Fernández.

* Alianza Alternativa Federal: Nidia Sosa es la primera de la lista.

* Movimiento al Socialismo: César Rojas encabeza la nómina y la fórmula presidencial del sector es Manuela Castañeira y Eduardo Mulhall.

* Partido Unión Celeste y Blanco: Rosana Di Giuseppe.

* Movimiento Independiente Renovador: Juan Carlos Blanco

* Unite por la Libertad y la Dignidad: Gonzalo Mansilla.

* Partido Popular: Evangelina Lencina.

* Partido Autonomista Santafesino: Con seis listas encabezadas por Miguel Zalazar, Víctor Faloni, Víctor Maolo, Ricardo Alegre, Estela Lukini y Diego Benítez Arce.



LOS QUE TERMINAN

En diciembre de este año son diez los diputados nacionales santafesinos que terminarán su mandato y fueron elegidos durante la primera vuelta electoral de 2015. Ese comicio dejó cuatro bancas para el entonces Frente para la Victoria; cuatro para Cambiemos y dos para el Frente Renovador.

Los que terminan el mandato son Marcos Cleri, Lucila De Ponti, Silvina Frana y Alejandro Ramos en el justicialismo. En Cambiemos, terminan el mandato los macristas Lucas Inccico, José Carlos Nuñez y Astrid Hummel así como el radical Hugo Marcucci. Finalmente por el Frente Renovador cumplirán su mandato Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani.



INGENIO Y NEGOCIOS

El Estado nacional se ocupa de pagar la impresión de boletas y luego de aportar fondos por cada voto obtenido a los distintos partidos que participen de la contienda electoral. De allí la proliferación de partidos o sellos que constituyen alianzas en una competencia que finalmente parece reservada para dos o tres espacios políticos. Es interesante cruzar nombres de candidatos de las Paso santafesina con las nacionales y se podrá observar la repetición de nombres y dentro de esas alianzas la participación de familias en listas distintas compitiendo entre ellos. Un ejemplo es la fórmula que tuvo la alianza Espacio Grande que llevó la fórmula Juan Antonio Martino y Ronal Bozitkovic para la primaria santafesina a gobernador y vice y ahora ambos encabezan sendas listas de Nos. Otro Martino (Leandro) encabeza otra lista mientras que Lorena Bozitkovic acompaña a Juan Martino como dos en la lista.

El otro dato es el ingenio para buscar nombres a tantas listas, nombres que no pueden repetirse y de allí el intento de apropiarse de símbolos celestes o del afecto a mascotas. Así el elector santafesino se encontrará en el cuarto oscura con una boleta llamada Lealtad Animal, otro Por los Animales, o Salvemos dos Vidas, Siempre Celestes, Apostando por la Vida, Soy Pro Vida. (Fuente: El Litoral)