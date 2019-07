Michlig: “hay un déficit del orden de los 8 mil millones de pesos” Locales 09 de julio de 2019 Redacción Por “La respuestas al listado de requerimientos que hemos presentado estimamos que debieran estar en 15 días”, agregó quien es uno de los integrantes del equipo de transición de Omar Perotti.

El integrante del equipo de transición del Gobernador electo Omar Perotti, Rubén Michlig, marcó un importante déficit en las cuentas de la provincia de Santa Fe. "Los propios números publicados al mes de mayo marcan un déficit del orden de los 8 mil millones de pesos que proyectados a fin de año pueden llegar a duplicarse, la magnitud de ese déficit va a estar influido por las decisiones que se tomen y los criterios del gasto corriente, partimos de una situación difícil”, dijo en declaraciones a LT28.

Recordemos que Michlig también fue un importante protagonista del proceso de transición en el año 2007 cuando finalizó el mandato de Jorge Obeid y el equipo de transición de Hermes Binner lo integraba el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti.

Consultado acerca de las características de aquella transición Michling recordó que “durante todo el proceso de gestión de Jorge Obeid el socialismo ejerció una oposición muy fuerte, razón por la cual previo al inicio del proceso se habían generado cuestionamientos o dudas que quedaron totalmente disipadas en el proceso que se inició en septiembre y culminó en diciembre; a partir de la grandeza política del ingeniero Obeid no quedó ninguna duda sobre la transparencia y sobre la herencia recibida que fue muy positiva”.

Binner al igual que Perotti también había solicitado entonces una auditoría, “nosotros en los últimos días de la transición le entregamos los saldos disponibles con los que se iban a encontrar, la situación de la deuda flotante, la situación de la deuda a largo plazo, no obstante Binner solicitó una auditoría a la AGN (Auditoría General de la Nación) que se hizo en los primeros días de su mandato y no hizo más que constatar todo o que nosotros le habíamos entregado”, detalló.



1.600 MILLONES

“Los saldos entonces significaron más de 1.600 millones de disponibilidad que corresponderían a 25 mil millones de estos días y en disponibilidad había saldo suficiente para atender toda la deuda flotante y quedaba resultado positivo, el fondo unificado de cuentas especiales estaba colocado a plazo fijo e integrando el fondo anti-cíclico y para emergencias, fue un situación muy favorable la que se le transfirió el gobierno de Obeid a la gestión entrante”, precisó.

“Había superávit y se entregó un presupuesto para el ejercicio 2008 que contemplaba los créditos y los fondos para dar continuidad al plan de obras públicas que se había iniciado en nuestro ejercicio; hoy la situación es distinta por ello estamos mirando atentamente los fondos de la Provincia”, sostuvo el integrante de la mesa de transición al tiempo que rescató que "todo se desarrolló en buenos términos y la auditoría ratificó toda la información entregada”.



15 DIAS PARA LAS RESPUESTAS

Acerca de las respuestas a los requerimientos presentados por los integrantes del equipo de transición de Omar Perotti al ministro Farías en la primera reunión de la transición Michlig estimó que “no debieran pasar más de 15 días en responder nuestros requerimientos” y anticipó que “en caso de que se dilate insistiremos, yo estoy confiado en que se entregue esa información no solo por nosotros sino por toda la sociedad que está expectante viendo como avanza este proceso”.

“Es necesario contar con esta información, en estos días hay una importante cantidad de licitaciones en proceso y es bueno determinar cual es el impacto que tienen, cuáles son las fuentes de financiamiento, tiempo de iniciación, plazo de ejecución, porque partamos de la base que hoy mismo hay una situación financiera muy delicada del gobierno provincial, los propios números publicados al mes de mayo marcan un déficit del orden de los 8 mil millones de pesos al mes de mayo que proyectados a fin de año pueden llegar a duplicarse, la magnitud de ese déficit va a estar influido por las decisiones que se tomen y los criterios del gasto corriente, partimos de una situación difícil”.

Sobre la fecha de inicio de la auditoría Michling explicó que , “la pide Omar Perotti a la AGN y se realizará a partir de su asunción”.