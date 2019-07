Recreo marchó por Dieguito Policiales 08 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB MOVILIZACION. Vecinos pidiendo justicia por el cruel asesinato del menor.

Una masiva movilización se produjo en Recreo este domingo para pedir justicia por Diego Román. Convocados por la comunidad Mocoví, los vecinos partieron de la escuela Com Caia, para luego transitar por el lugar donde el menor de 12 años fue encontrado muerto, y terminar en la Municipalidad. El hallazgo del cuerpo de Diego se produjo en un descampado el jueves por la noche, y no deja de causar conmoción en su ciudad de origen y en todo el país. Sobre todo, por la crueldad del crimen: el chico de 12 años había recibido 30 puñaladas y tenía signos de mutilación, además de aparecer semidesnudo. Diego Román era buscado desde la tarde del miércoles, cuando debió haber vuelto de la escuela pero no lo hizo. Inmediatamente comenzó su búsqueda, que tuvo resultados al día siguiente por la noche. Con el transcurrir de las horas se sumó la policía, móviles de la Municipalidad y un numeroso grupo de vecinos y conocidos del chico. El hallazgo fue desgarrador, según se desprende del relato de una de las personas que participó del mismo: Jorge Silva, profesor del menor en el club Central Oeste.

Durante el velorio, la hermana de Diego dijo al móvil de Litus y LT10 que el chico sufría maltrato por parte de su padre y su madrastra, y que por eso ella se había ido de esa casa. "Yo viví con ellos, sé lo que es que te maltraten y te peguen. Dieguito durmió esa noche en unos cajones con una lona porque lo habían echado", relató la adolescente de 16 años.