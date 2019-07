Guerrieri hizo un podio y sigue liderando en WTCR Deportes 08 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA EG/NG EN EL PODIO. Esteban Guerrieri fue tercero en la segunda carrera de Vila Real.

Un podio le alcanzó a Esteban Guerrieri (Honda Civic), para mantenerse en el liderazgo del WTCR, tras la fecha disputada en el callejero de Vila Real, en Portugal.

Guerrieri solo pudo sumar en la segunda carrera, que le permitió finalizar en el tercer puesto, en tanto que abandonó en las dos restantes, viéndose privado de estirar su ventaja en el campeonato, que es de solamente 24 puntos sobre el húngaro Norbert Michelisz (Hyundai), cuando restan dos fechas.

El otro representante de nuestro país, Néstor Girolami (Honda Civic), finalizó en las tres competencias, ubicándose undécimo, noveno y séptimo, para seguir cuarto en el certamen.

Michelisz se impuso en la primera, Miguel Azcona (Cupra) ganó en la segunda y el portugal Tiago Monteiro (Honda Civic) festejó ante su gente en la tercera carrera del fin de semana, de acuerdo con estos resultados:

Carrera 1: 1º Norbert Michelisz (Hyundai(; 2º Yann Ehrlacher (Lynk & Co); 3º Augusto Farfus (Hyundai)... 11º Néstor Girolami (Honda Civic) y abandonó Esteban Guerrieri (Honda Civic).

Carrera 2: 1º Miguel Azcona (Cupra); 2º Ma Qing Hua (Alfa Romeo); 3º Esteban Guerrieri (Honda Civic)... 9º Néstor Girolami (Honda Civic).

Carrera 3: 1º Tiago Monteiro (Honda Civic); 2º Yvan Muller (Lynk & Co); 3º Yann Ehrlacher (Lynk & Co)... 7º Néstor Girolami (Honda Civic) y abandonó Esteban Guerrieri (Honda Civic).

Campeonato: Esteban Guerrieri 231 puntos; Norbert Micheliz 207; Thed Björk 181 y Néstor Girolami 177.

Próxima fecha (penúltima): 12 y 13 de septiembre en el circuito de Ningbo (China).