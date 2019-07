Mujeres policías reclaman ley para prevenir violencia Policiales 08 de julio de 2019 Redacción Por EN LA PROVINCIA

En la provincia, casi el 30 por ciento de los agentes de policía son mujeres. Sin embargo los cargos jerárquicos están mayoritariamente ocupados por varones. La desigualdad se traduce con frecuencia en situaciones de discriminación y violencia laboral; desde inequidades a la hora de acceder a ascensos hasta situaciones de acoso sexual. Para enfrentar estas realidades, mujeres policías formaron la red provincial que se presentará pasado mañana en la Cámara de Diputados, junto a una iniciativa para crear un centro integral que pueda brindar acompañamiento a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la policía provincial.

"Las mujeres policías de la provincia queremos una policía con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos", señala como una declaración de principios la invitación a participar del acto que se desarrollará el jueves, a las 10, en el hall de la cámara baja provincial. Tania es oficial de policía, lleva 12 años en la fuerza, y es una de las referentes de la red que empezó a formarse en febrero pasado. Según advierte, en todo este tiempo se topó con "cientos" de situaciones de violencia de género que tuvieron a las oficinas de la Jefatura, las comisarías o el servicio penitenciario como escenario. En la policía provincial "muchas cuestiones de violencia que están muy naturalizadas y eso es terrible", advierte la referente del grupo que reúne a uniformadas de Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, Helvecia, San Javier, Roman, Reconquista y Vera.

Para Tania, uno de los objetivos de la red es "visibilizar" estas situaciones. Algunos casos, los puede contar en primera persona, como cuando un jefe le reclamó sexo a cambio de autorizar una licencia para que pudiera cuidar de sus hijos. En otros, afirma, las protagonistas son otras mujeres que sufrieron traslados injustos o incluso castigos físicos por no acceder a los caprichos de superiores varones. "La policía es una institución patriarcal y verticalista, por eso es difícil que las mujeres se animen a denunciar las situaciones de abuso que se cometen allí por miedo a las represalias", señala la diputada provincial Alicia Gutiérrez, y destaca que en los últimos meses de trabajo tomó contacto "con muchos casos" de acoso y violencia laboral dentro de la fuerza.

La legisladora del Partido Solidaridad e Igualdad es la autora del proyecto para la creación de un organismo que garantice la asistencia y acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñan en la policía y en la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia y sean víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral. Según advierte, el problema no es sólo el temor que deben vencer las mujeres al denunciar a sus superiores, sino que cuando dan ese paso y denuncian estos casos, los expedientes "terminan en (la dirección) de Asuntos Internos y nunca se resuelven". Por eso, las mujeres de la fuerza "necesitan una herramienta donde puedan hacerse escuchar y recibir acompañamiento jurídico" que no dependa de la institución, sino del Ministerio de Justicia y pueda "instar al cese inmediato de las situaciones de violencia laboral".

En los meses que llevó la redacción de la iniciativa, explica, se reunió con agentes de la fuerza que le manifestaron haber sido víctimas de distintas situaciones de violencia de género, desde injusticias e inequidades a la hora de tomar licencias, acceder a ascensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones a igual capacidad, hasta gravísimas situaciones de acoso sexual y abuso que contradicen toda la legislación a favor de los derechos de las mujeres.

La legisladora recordó que en el Congreso Nacional se están discutiendo propuestas para amparar a las mujeres que integran las fuerzas de seguridad nacionales. "Estas situaciones no son exclusivas de la provincia, pero lo que proponemos es que Santa Fe sea pionera en implementar este mecanismo que beneficiará a toda la institución policial", concluye. (Fuente: La Capital).