Uno que vuelve Deportes 08 de julio de 2019 Redacción Por Francisco Ortega se suma desde hoy a los trabajos de pretemporada de la ‘Crema’ luego de cumplir con su préstamo en Central Norte, donde logró el ascenso al Federal A.

FOTO ARCHIVO ORTEGA. / El defensor central regresa a Alberdi tras una temporada en Salta.

Atlético de Rafaela inicia hoy la semana de concentración y la parte más dura de la pretemporada que lo depositará, allá por el 17 de agosto, en el torneo de la B Nacional. Tras el fin de semana de descanso los dirigidos por Walter Otta retoman a los entrenamientos con jornadas de doble turno y arduos trabajos físicos.

Uno de los que estuvo a préstamo la última temporada y regresa a Alberdi es Francisco Ortega. El defensor fue cedido –junto a Lucas Quiróz- a Central Norte de Salta, club con el cual logró el ascenso al torneo Federal A. Su entrenador fue Ezequiel Medrán.

“Uno entrena para esto, creo que cuando me tocó debutar algo de todo ese trabajo se vio reflejado”, apuntó Ortega, que luego hizo referencia a esta nueva chance que tendrá de volver a vestir la casaca albiceleste: “Uno siempre trabaja en silencio y estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Esperemos que este año se pueda pelear bien arriba y estar para cosas importantes”.

En lo referido a su temporada en el club salteño, más allá de la importancia obvia que tiene el ascenso conseguido, el santafesino de 23 años destacó: “La competencia en el torneo, el compañerismo que hubo, el grupo fue estupendo. Fue una muy linda experiencia, me sirvió para acomodar bastantes cosas en lo personal, realmente vengo con muchas más expectativas que con las que me fui. Me traigo una linda experiencia, más allá del título que logramos vengo con muchas ganas y con otra cabeza, esperemos que sirva para que toda esta nueva etapa sea mejor”.

¿Y el Toro? El otro futbolista de Atlético que fue prestado a Central Norte fue Lucas Quiróz. El ‘Torito’ se transformó en uno de los referentes y jugadores claves del equipo de Medrán, se perdió los últimos partidos por una operación de meniscos y la intención del elenco salteño sería la de extender el préstamo.