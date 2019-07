Fiscal asegura que es imposible hacer fraude Nacionales 08 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello aseguró ayer que "es absolutamente imposible que haya fraude" en las próximas elecciones nacionales. El funcionario judicial se expresó de esta manera luego de la polémica que se generó por la implementación de un nuevo sistema de transmisión electrónico de los telegramas con los votos, que comenzará a funcionar en las PASO.

El Partido Justicialista, a través de su apoderado, Jorge Landau, pidió el apartamiento de la empresa Smartmatic, que está a cargo de ese operativo.

Al respecto, Di Lello explicó que "el acto material del escrutinio no cambia" con esta nueva herramienta ya que "hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral que reitera la vigencia del viejo mecanismo del recuento provisorio y el definitorio".

"Siempre hay discusión sobre la posibilidad de fraude. Lo que motiva la discusión es el cambio del software para acelerar los datos del escrutinio provisorio", señaló. En este sentido, el fiscal sostuvo que "es absolutamente imposible" que vaya a haber un error, intencional o no, en los resultados finales de los comicios. "No le veo mucha pata al tema del fraude, al que le toca ser opositor le tiene temor a esas maniobras que no creo que sean viables para modificar un resultado", resaltó.