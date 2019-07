Píldoras Políticas

RUIDO EN "LA CÁMPORA DEL PRO"

Dicen que el cambio en la conducción de "La Generación", la agrupación juvenil del PRO, fue de todo menos serena, y hubo, por lo bajo, cuestionamientos a la forma en que la nueva presidenta, Noelia Ruiz, fue proclamada como sucesora del intendente de Pinamar, Martín Yeza. Según se comenta, no hubo debate en la elección de quien trabaja, en la actualidad, como jefa de Gabinete de Federico Salvai, mano derecha de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y los integrantes de la agrupación, conocida en el ambiente político como "La Cámpora del PRO", se habrían enterado por whatsapp de la decisión.

Ruiz militó durante años con Gustavo Ferrari cuando el actual ministro de Justicia de Vidal respondía para Francisco de Narváez. Es por ese pasado denarvaísta que para muchos jóvenes macristas "puros" la elección de Ruiz no habría caído del todo bien.



EN EL MES DE JULIO

El senador peronista Juan Mario Pais juró la semana pasada como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en reemplazo de su colega en la Cámara alta Miguel Ángel Pichetto, que renunció al cargo que tenía en el organismo judicial luego de aliarse con el oficialismo.

La formalidad del acto de asunción que se realizó en el salón Antonio Bermejo del cuarto piso del Palacio de los Tribunales se quebró luego de un error del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Al momento de tomarle juramento a Pais, el magistrado confundió el nombre de pila del senador, a quien llamó "Julio", lo que provocó la risa de los presentes.

Rosenkrantz también esbozó una sonrisa al percatarse de su confusión. Quizás el ministro de la Corte se confundió porque recién comenzaba el mes de julio.



FUERA DE LIBRETO

Al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le gusta viajar con una comitiva reducida en sus giras de campaña por interior del país.

Poca gente a su alrededor: pueden llegar a acompañarlo sus operadores políticos Santiago Cafiero y Claudio Ferreño o bien alguno de los integrantes de su equipo económico, liderado por Cecilia Todesca y Matías Kulfas. También es posible que participe de sus recorridas proselitistas sus voceros de prensa y el encargado de manejar las redes sociales en esta campaña del kirchnerismo, Juan Courel.

Además, cumple labores de consultor Courel, que en su momento se esmeraba para tratar de mantener "guionado" al ex gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli durante sus apariciones públicas.

Según trascendió, con Alberto Fernández no ha tenido éxito Courel, ya que el ex jefe de Gabinete prefiere mantenerse "fuera de libreto" y ser espontáneo a la hora de declarar.

En este sentido, el precandidato presidencial ya se mostró en favor de la despenalización del aborto en la Argentina, una postura que podría tanto sumarle como restarle votos con vistas a las próximas elecciones.



¿DE PARTE DE QUIEN?

Es el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, el espacio que lideran a nivel nacional Alberto Fernández y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Además, es el presidente de San Lorenzo, uno de los clubes más populares del país. Sin embargo, Matías Lammens debió presentarse con nombre y apellido en la recepción del búnker del kirchnerismo durante una visita a esas oficinas del barrio de San Telmo, en la Capital Federal.

Lammens llegó al lugar, en la calle México al 300, en busca de una persona a la que simplemente mencionó como "Juan". La recepcionista lo atendió muy cordialmente, aunque sin reconocerlo, le preguntó: "¿De parte de quién?".

De Matías, Matías Lammens, respondió también con una sonrisa el precandidato a jefe de Gobierno porteño del Frente de Todos.