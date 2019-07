Ventas minoristas de las Pymes aumentaron 18,2%

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas aumentaron 18,2% en junio comparado con el mes anterior, pero cayeron más de 12 puntos en relación al mismo periodo del año pasado. Así lo detalla un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a partir de un relevamiento hecho en negocios ubicados en calles y avenidas comerciales de diferentes ciudades del país.

De acuerdo con el organismo, la actividad en los locales se vio beneficiada el mes pasado por el ofrecimiento de cuotas para la compra de productos, el pago del aguinaldo y el Día del Padre. "El (programa) Ahora 12, que en muchos comercios comenzó a aplicarse sin interés, demostró en poco tiempo que es una herramienta indispensable, consideró el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

En este sentido, el profesional señaló que estas condiciones favorables estuvieron acompañadas "de una mayor liquidez en el mercado, se perciben signos positivos que generan expectativas de cómo se podrá reactivar el sector".

De hecho, el 41,5 por ciento de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses, mientras que sólo el 13,6% espera que sigan cayendo.

La CAME informó que en el rubro "Alimentos y Bebidas", "las ventas en cantidades bajaron 8,1% anual y acumulan un descenso de 6,8% en los primeros seis meses del año", al tiempo que añadió que "las marcas de inferior calidad fueron muy buscadas en los almacenes, y en los locales de comidas se vendieron menos productos para lunch y más para llevar.

La venta online tuvo un leve aumento de 1,4%, en parte porque más gente utiliza esa modalidad de compra.

En "Indumentaria", las ventas disminuyeron 10,3% frente al mismo mes del año pasado, con una suba de 4,1% en el segmento online.

El frío reactivó la venta de ropa de abrigo, como camperas, bufandas, pulloveres, y la CAME precisó que "mucho de lo que sale es a precios de liquidación o con promociones, lo que incide en la rentabilidad del empresario".

En "Electrodomésticos, artículos electrónicos, de computación y celulares", las ventas declinaron 15,3% frente al mismo mes del año pasado siempre medidas en cantidades.

Hay mucho consumo retrasado en ese sector, que se espera comience a revitalizarse con el Ahora 12, especialmente en productos de línea blanca".

Díaz Beltrán precisó que, "en general, incluyendo a las grandes tiendas y cadenas", la utilización del Ahora 12 aumentó "de 7 mil millones a 30 mil millones de pesos (en compras) desde el 26 de junio" hasta la actualidad.

Pese a estos datos positivos, el factor negativo fue que las ventas de los locales físicos bajaron 13,7 por ciento el mes pasado en comparación con el mismo periodo del 2018, aunque en la modalidad online crecieron 0,4%.

De este modo, la actividad comercial en los minoristas se redujo cerca de 12,2 puntos de forma interanual, caída que se vio principalmente en los rubros de calzado y marroquinería, y de neumáticos y repuestos de autos y motos.