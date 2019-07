9 de Julio empató y gritó campeón

9 de Julio se consagró ayer campeón del Torneo Apertura de Primera A liguista al igualar 1 a 1 como local ante Unión de Sunchales, favorecido además por la derrota de Atlético en San Vicente. El León fue un merecido campeón, ya que realizó una campaña casi ideal y se pudo dar el lujo de sacarse de encima varias espinas de finales perdidas en los últimos tiempos tanto en Copa Santa Fe como en el Regional Amateur y además, volvió a festejar en el certamen doméstico después de 7 años, aunque hace 12 que no se consagra campeón Absoluto, algo que tratará que lograr a fin de año. Por lo pronto, el elenco de Marcelo Werlen ya cumplió con su primer gran objetivo, que era salir campeón para jugar el Regional 2020. En cuanto al partido, el “9” se encontró con un duro rival que vino a jugar de igual a igual, con muchos chicos que quieren mostrarse de cara al Federal A. Tras un primer tiempo parejo, la visita abrió el marcador a los 5' del segundo tiempo mediante un cabezazo de Facundo Cabral ante una desatención defensiva. Pero el local supo reponerse y lo igualó 7' por intermedio de Gerónimo Astrada, que también convirtió de pelota parada. Después, el juego se hizo parejo y el dueño de casa jugó con total tranquilidad debido a que la Crema no podía revertir la historia ante Brown. Así, los jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraron con absoluta justicia este título, justo cuando este martes la institución estará celebrando sus primeros 115 años de vida (se festejará el próximo 21 a través de una gran cena en el club).



LOS OTROS RESULTADOS DE AYER



En la tarde del domingo se completó la 13° y última fecha del Apertura de Primera A que se había iniciado con el adelanto ganado por Ben Hur ante Libertad por 2-0 en Sunchales. Hay que recordar que fue postergado Ramona vs Florida por el fallecimiento del hijo de Rolando Domingorena, jugador del ‘Depor’.



Dep. Tacural 3 vs Talleres María Juana 0



Cancha: Dep. Tacural.

Árbitro: José Domínguez.

Reserva: 5-1



Goles: PT 38m de penal Matías Tejeda (DT), PT 42m y ST 34m Andrés Mandrile (DT).



Peñarol 4 vs Sportivo Norte 1



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 0-2



Goles: PT 40m, 44m y ST 21m Facundo Vargas (P), ST 9m Oscar Maldonado (SN). Incidencia: A los 40m ST Pinzano (P) contuvo un penal.



Argentino Quilmes 1 vs Ferrocarril del Estado 1



Cancha: Argentino Quilmes.

Árbitro: Darío Suárez.

Reserva: 2-1



Goles: PT 43m Ezequiel Farías (AQ) y ST 13m Rubén Rojas (F).



Brown de San Vicente 2 vs Atlético de Rafaela 0



Cancha: Brown de San Vicente.

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 1-3



Goles: PT 43m Esteban Córdoba (B) y ST 24m Lautaro Díaz (B).

Incidencia: 40m ST Jaime (B) le contuvo un penal a Capelletti (AR).



9 de Julio 1 – Unión 1



Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 9 de Julio 2 – Unión 3



9 DE JULIO: Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Guillermo Funes, Damián Maciel (82' Matías Manelli), Maximiliano Aguilar (85' Santiago Arnaudo) y Agustín Tosetto (77' Sebastián Acuña); Gastón Monserrat y José Nuñez. Sup: Juan Kirsler y Augusto Baldassare. DT: Marcelo Werlen.



UNION: Lautaro Romero; Gastón Prono (86' Santiago Herrera), Jonatan Paiz, Francisco Giubergia y Franco Semino; Adrián Córdoba (77' Cristian Suárez), Misael Suárez y Alvaro Aguirre Vallom (78' Alexis Flores); Facundo Cabral y Adrián Rodríguez. Sup: Santiago Vicens y Andrés Grosso. DT: Marcelo Milanesse.



Segundo tiempo: a los 5' gol de Facundo Cabral (U) y a los 12' gol de Gerónimo Astrada (9). Incidencia: Expulsado 44m ST Franco Semino (U).