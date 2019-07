Abren la mayoría de los comercios Locales 08 de julio de 2019 Redacción Por EN LOS PASEOS COMERCIALES

A partir de una encuesta realizada a los comerciantes de Paseo del Centro y Paseo Roca, una amplia mayoría confirmó que abrirá sus puertas el próximo lunes 8 de Julio. Específicamente, el 80% de los comercios adheridos al paseo de compras trabajará de manera habitual.

Cabe destacar que esta fecha se trata de un día no laborable con fines turísticos y no de un feriado nacional.

Por su parte, la Ley de Contrato de Trabajo dispone que, en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal. En bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación.

En dichos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple. En caso de que el empleador decida no abrir el establecimiento ese día, el trabajador no prestará servicios y su remuneración no puede verse afectada, devengando remuneración como un día normal.

En ninguno de los casos se corresponde abonar el “plus por feriado”, sino la remuneración normal.

Cabe recordar, además, que Paseo del Centro abarca la zona definida, por un lado, desde bulevar Santa Fe hasta la intersección con Tucumán y Constitución y, por otro, las calles transversales desde Sarmiento hasta Necochea. Por otro lado, Paseo Roca corresponde a todos los locales que se encuentran entre la plaza 25 de Mayo y la Ruta 34, sobre Bv. Roca y calles laterales. (Fuente: CCIRR)