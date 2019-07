Se descompuso Patricia Sosa Sociales 08 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La última grabación del reality Genios de la Argentina se demoró, el miércoles pasado, porque a poco de empezar el segmento de ShowMatch que finalizará el próximo 2 de agosto, se descompuso Patricia Sosa, una de sus jurados. Su marido, el compositor Oscar Mediavilla, la llevó de inmediato al sanatorio Finochietto. El dolor fuerte que la cantante tenía en el pecho generó un enorme susto. Pensaron que se trataba de una arritmia, y por eso rápidamente fue trasladada. Una vez en el centro de salud, se descartó cualquier complicación coronaria y se supo que se trataba de un malestar en su aparato digestivo y en esófago, y fue dada de alta rápidamente, publicó Teleshow.

Mientras tanto, en los estudios de La Corte, donde se realiza el programa de El Trece, se especuló con suspender la grabación del reality de talentos que conduce Marcelo Tinelli. Había que buscar un jurado de reemplazo de urgencia. El conductor le pidió a su mujer, Guillermina Valdes, que cubra el lugar vacante pero la modelo y empresaria no podía en ese momento, por problemas de agenda, y dijo que no. Finalmente Lourdes Sanchez cubrió el lugar de Patricia Sosa.

La semana pasada trascendió que Guillermina Valdes ocupará el lugar de la ex de Benjamín Vicuña en el estrado de evaluación del certamen. Pero en las últimas horas apareció otra versión inquietante: la que dice que sería la misma Lourdes, pareja del Chato Prada, quien sea también el reemplazo designado en lugar de Carolina Pampita Ardohain, cuando se ausente por vacaciones; las cuales arregló por contrato. La posibilidad, muy avanzada, de que sea Sánchez la jurado reemplazo del Bailando, ya genera polémica, suspicacias y celos en el entorno del certamen.

Es de por sí bastante raro porque ella es participante del programa, y entonces estar también en calidad de jurado evaluando a sus pares, los pone en desigualdad de condiciones, ya que tiene que poner puntaje a quienes compiten con ella. La tildan de "acomodada", y la pregunta que todos se hacen es por qué no corren del BAR a alguno de sus miembros al jurado principal.

Tanto Aníbal Pachano como Flavio Mendoza como Laura Fidalgo fueron jurados titulares del Bailando en viejas ediciones. Lourdes fue miembro del BAR anterior, y por eso casi jurado, pero ahora ascendería a ese lugar codiciado en lugar de Pampita en su ausencia. En otras oportunidades las faltas de jurados dieron lugar a convocatorias de anteriores integrantes, como Nacha Guevara. Pero hay más. Carmen Barbieri, Solita Silveyra, Graciela Alfano, son siempre polémicas y su sola presencia asegura condimento extra al programa. Si finalmente Lourdes Sanchez es elegida jurado suplente de Pampita, será también polémico por la bronca del resto del los participantes. Por ahora la probaron en Genios de la Argentina antes de largarla en el certamen principal.