"Para mí, mi trabajo es una gloria", declaró el actor

BUENOS AIRES, 8 (NA) -- El actor Julio Chávez regresa a la televisión para protagonizar "El Tigre Verón", personaje del cual se encargó de aclarar que "no es ningún sindicalista en especial" mientras que aseguró ser una "agradecido" al considerar que su trabajo "es una gloria".

La nueva serie producida por Polka se estrenará el próximo miércoles 10 de julio a las 22.45 por El Trece y está protagonizada por Chávez junto a Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau y Muriel Santa Ana en los roles centrales-.

En tanto, el elenco lo completan Alejandra Flechner, Diego Cremonesi, Roberto Vallejos, Sofía Gala, Esteban Masturini, Nicolás García Hume, Germán De Silva, Daniel De Vita, Marcelo Domínguez, Pablo Ríos, Manuel Longueira, Nina Spinetta y Ailín Salas.

"El Tigre Verón" es la nueva serie original de ElTrece, TNT y Cablevisión Flow producida por la mencionada productora con libros de Germán Maggiori y Marcos Osorio Vidal y la dirección de Daniel Barone.

En una rueda de prensa de la que participó NA, Chávez reveló: "Para mí, mi trabajo es una gloria. Estoy muy agradecido de que me convoquen y que confíen para contar diferentes historias. Voy a cumplir 63 años y hace mucho que tengo e privilegio de trabajar, de tener buenos roles, de poder seguir construyendo el oficio".

El actor consideró que "hay dos momentos muy importantes: cuando preparás los elementos con los cuales crees que vas a cocinar y después el hecho de cocinar que es para mí cuando se empieza a grabar hasta que se termina de grabar. En el medio, todos los días vas a la cocina y vas utilizando condimentos que preparaste, que son nuevos y otros que no te esperabas".

Su nuevo personaje es Miguel "El Tigre" Verón, un experimentado sindicalista al frente de la UTCA (Unión de Trabajadores de la Carne), un gremio fuerte que ha consolidado su personería gracias a la capacidad de negociación de su líder, pero lo suyo no es el diálogo ni la conciliación.

Para Verón todo es presión, imposición y obligación y su enorme poder, hasta ahora inquebrantable, amedrenta a aquellos empresarios que osan tomar medidas que perjudiquen a sus miles de afiliados.

Al hablar de "El Tigre", Chávez contó: "No es ningún sindicalista en especial y, más allá de todo, es la historia de un ser humano. Es un hombrecito que ya es un bagre gordo que está en condiciones de retirarse y no se va a morir de hambre y parece ser que se va a jubilar prontamente, pero aparentemente la vida le trae problemas".

"Es una persona a la cual se le hace muy difícil imaginarse sin poder. Es un líder al que la tribu le pide acción, pero la historia también es un cuento familiar porque muestra a alguien que no ha podido lograr que sus hijos tengan fortaleza".

Además indicó: "Esta es una historia ficcionada que se construye sobre un espacio que se inicia en el sindicalismo.

Para mí Verón tiene algo muy argentino que tiene que ver con mi vieja no te metés, con mi coche no te metés, con mi gente no te metés ".

En la trama, cuando "El Tigre" interviene en un conflicto, el resultado siempre es favorable para los trabajadores y sus fieles laderos, entre los que se encuentra su hijo Fabito (Caponi), ayudan a preservar la cuestionable política de manejo de fondos, que incluye además la obra social del gremio, comandada por su actual mujer, Marina Paniguini (Pietra) y en la que también participa Justina (Gala), hija del "Tigre".

Miguel tiene como enemigo a "El Chaqueño" Morán (Callau), su histórico rival en el mundo patronal y, tanto él como su familia están en la mira de la fiscal Lorena Raimundi (Santa Ana), quien hace más de un año investiga los movimientos del clan Verón.