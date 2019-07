Estatales: ¿qué pasará con la cláusula gatillo? Locales 08 de julio de 2019 Redacción Por Rubén Michlig, integrante de la comisión designada por Omar Perotti, habló de la vigencia del acuerdo paritario, el número de contratos, y la auditoría que solicitarán sobre las cuentas públicas.

ENCUENTRO. Días pasados, en la ciudad capital, se llevó a cabo el encuentro entre los que llegan y los que se van.

La administración pública provincial mira con expectativa las alternativas del proceso de transición iniciado el pasado miércoles, en el marco del traspaso de mando previsto para el 11 de diciembre, que ubicará al rafaelino Omar Perotti en el sillón del Brigadier por los próximos cuatro años.

Es que dentro de ese temario analizado entre gobiernos entrante y saliente figura el acuerdo paritario y la cantidad de contratos de los últimos años en diferentes áreas. La gestión "perottista" anunció que pedirá a la Auditoría General de la Nación una auditoría de carácter económica y financiera para conocer cuál es la realidad de la Provincia de Santa Fe. Será similar a la que pidió Hermes Binner cuando asumió el gobierno tras 24 años de gestiones justicialistas.

Así lo manifestó el ex ministro de Jorge Obeid y actual integrante de la comisión de transición del PJ, Rubén Michlig. El dirigente peronista dijo estar “satisfecho” con la reunión realizada ayer, la primera del proceso que culminará en diciembre con el cambio de gobierno. “Fue una muy buena señal para encarar el proceso de transición de la mejor forma”, apuntó.



AUDITORÍA

Michlig consideró “habitual” la realización de auditorías, especialmente cuando hay cambio de signo político, tal como ocurrió en 2007 en Santa Fe. “Es reeditar lo que hizo en un momento Binner. No es una auditoría de gestión, es una auditoría vinculada con la situación de la provincia al momento de efectuarse el traspaso, la situación del Tesoro, la deuda, las disponibilidades”, precisó en Radio LT 10 de Santa Fe.

También mencionó como uno de los puntos centrales de este período el conocer la información exacta sobre la cantidad de obras públicas que se encuentran en ejecución, cuál es el estado de cada una de ellas, cuántas otras están licitadas pero no adjudicadas y cuáles serán sus fuentes de financiamiento.



CLÁUSULA GATILLO

Finalmente Michlig llevó tranquilidad a la administración pública provincial al remarcar que la cláusula gatillo continuará en lo que resta de este año, ya que la misma “está acordada para todo el 2019”.

Sin embargo, planteó un panorama incierto en materia de acuerdos salariales para el año venidero, situación que -dijo- dependerá del escenario nacional y advirtió: “Si bien la cláusula gatillo quedó asentada casi en forma automática, hay que ponerla en contexto también”.

“Indudablemente hay que esperar el escenario del año que viene para tener una idea clara. La situación parece difícil de cara al año que viene, pero será producto también de una realidad del país y de todo el conjunto de provincias. A futuro van a tener un marco político y económico distinto al actual, entonces hay que esperar”, insistió.

En tanto, la comisión de transición pretende poner la lupa, además, en la cantidad de personal contratado. En ese sentido, Michlig advirtió que “no hay un relevamiento exacto de esa situación”.

“El número que ellos (por la gestión saliente) tienen en agenda es bastante menor al que tiene hoy en estado público. Es una cuestión que va a necesitar soluciones en este tiempo o en el futuro, eso se podrá avanzar con un relevamiento exacto de esas situaciones”, agregó.

Sin embargo, aclaró que “el centro de esas cuestiones pasa por el respeto de los acuerdos paritarios”.

“Aquellas cuestiones que devengan de un acuerdo paritario al 30 de junio seguramente se irán cumpliendo en el desarrollo de este proceso de transición, habrá cuestiones de urgencia que resolver pero habrá acuerdos para salvar esas situaciones”, dijo.