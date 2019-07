Ratifican procesamientos por la valija de Antonini Nacionales 08 de julio de 2019 Redacción Por Confirmaron los procesamientos de De Vido, Echegaray, Uberti y ex funcionarios de la Aduana por la valija de Antonini Wilson.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el viernes el procesamiento de Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Claudio Uberti y ex funcionarios de la Aduana en el marco de la causa por la valija de los 800 mil dólares que intentó ingresar al país el venezolano Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007.

Fuentes judiciales informaron a NA que el Tribunal ratificó los procesamientos que en primera instancia impuso el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, así como los embargos de hasta 50 millones de pesos.

En su fallo, la Cámara revocó el procesamiento de la ex secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk.

En la misma resolución, también se confirmó los procesamientos del ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa y los aduaneros Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra.

"Valiéndose de una relación de posibles intereses mutuos entre ambos estados, inicialmente válida, se habría pervertido su objeto, utilizando su apariencia lícita para obtener dinero en efectivo, el cual pudo haber tenido como destino las siguientes hipótesis: el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y/o el financiamiento ilegítimo de campañas políticas", sostuvo el juez de primera instancia.

Uberti, Bereziuk y Espinoza formaron parte de la comitiva del avión alquilado por la estatal Enarsa que los trasladó junto al venezolano Antonini Wilson y a Daniel David Uzcátegui Spech, hijo del ex titular de PDVSA.

Echegaray -según el juez- "habría impartido directivas ilegítimas a los funcionarios de la Aduana sabiendo que aquellas se habrían de concretar por intermedio del sistema de organización estatal (servicio aduanero), tendientes a evitar el despliegue del debido control respecto de los equipajes que arribaban al país en determinados vuelos provenientes de Venezuela".

"De Vido, aprovechándose ilegítimamente de un aparato organizado de poder estatal y su estructura funcional, habría estado a cargo de la organización de la maniobra de obtención del dinero en trato, para lo cual habría autorizado a Uberti a viajar a la República Bolivariana de Venezuela en esa oportunidad", sostuvo el juez.

Uberti, en tanto, además de haber sido parte de la comitiva, "habría impartido directivas a su chofer para que esperara" a Antonini Wilson "en el aeroparque mientras era retenido" por una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Los nombrados habrían formado parte de una estructura tendiente a facilitar el obrar del aparato organizado de poder encabezado por De Vido y, en ese marco, no sólo habrían intentado garantizar la impunidad de los responsables materiales del suceso, con posterioridad a que el dinero fuera advertido, sino que, en primera instancia habrían intentado omitir el control de los equipajes arribados en el vuelo", sostuvo en su momento el juez Yadarola.

Respecto de las hipótesis sobre el origen y destino de los fondos, el juez evalúa no sólo que era para la campaña electoral del kirchnerismo, sino también por un negociado de la venta de bonos argentinos Boden colocados en el sistema financiero venezolano o bien una "coima" a algún funcionario argentino.

Mientras tanto, está pendiente el pedido de captura sobre Antonini Wilson, quien reside en Estados Unidos.