Barco con migrantes llega a isla italiana Internacionales 07 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ROMA, 7 (AFP-NA).- Un barco con 41 migrantes rescatados llegó el sábado a Lampedusa, y otro espera frente a las costas de la isla italiana, pero el ministro del Interior de extrema derecha, Matteo Salvini, ha prohibido cualquier desembarco.

Una semana después del "Sea-Watch", el barco con bandera italiana "Alex" entró al puerto de Lampedusa, donde le esperaba una fuerte presencia policial, pero todas las personas permanecieron a bordo.

"No autorizo ningún desembarco a aquellos a los que no les importan las leyes italianas y ayudan a los traficantes de personas", tuiteó Salvini al caer la noche.

Salvini divulgó el mes pasado un decreto según el cual pueden ser multados con hasta 50.000 euros (USD 57.000) el capitán, el operador o el propietario de un barco que "ingrese en las aguas territoriales italianas sin autorización".

Después de que "Alex" llegara a puerto, tras dos días bloqueado en el mar, dijo que aumentaría la multa máxima a un millón de euros.

El colectivo italiano Mediterránea, que fletó a este velero de 18 metros, tuiteó pidiendo desembarcar a los migrantes rescatados, diciendo que había navegado hasta "el único puerto seguro para desembarcar" citando "condiciones deplorables de higiene a bordo".

"Los naufragados y la tripulación están exhaustos [...] las personas rescatadas necesitan ser atendidas [...] esta es una situación surrealista y es una crueldad innecesaria prolongar la espera", añadió.

La semana pasada, al mando del "Sea-Watch", la capitana alemana Carola Rackete fue detenida tras haber atracado sin autorización en Lampedusa para desembarcar a 40 migrantes rescatados en el mar, y que llevaban bloqueados a bordo durante más de dos semanas.

Una juez italiana invalidó el martes su detención, argumentando que actuó para salvar vidas, pero dos investigaciones diferentes, por resistencia a un oficial y ayuda a la inmigración clandestina, siguen en curso en su contra.

Aparte de "Alex", otro barco con migrantes, el "Alan Kurdi", de la ONG alemana Sea-Eye, se mantenía el sábado en las aguas internacionales de Lampedusa con 65 migrantes rescatados frente a las costas de Libia.



IRRESPONSABILIDAD

EUROPEA

En Alemania, más de 30.000 personas manifestaron el sábado en un centenar de ciudades en solidaridad con Rackete, incluido 8.000 en Berlín y 4.000 en Hamburgo.

"La irresponsabildiad de los países europeos me obligó a hacer lo que hice", declaró Rackete, que aún está en Italia, en un mensaje a los manifestantes.

El ministro alemán del interior, Horst Seehofer, escribió una carta a Salvini pidiéndole que reflexione en su política, dijeron fuentes cercanas al gobierno alemán.

"No podemos ser responsables de que barcos con gente rescatada de naufragios a bordo pasen semanas en el Mediterráneo porque no pueden encontrar un puerto", escribió Seehofer.

Matteo Salvini acusa a los barcos de rescate de las oenegés de ayudar a los traficantes de personas y había insistido en que "Alex" navegase hasta la capital de Malta.

Malta había aceptado "en un gesto de buena voluntad", recibir a los migrantes a bordo del "Alex", pero Mediterránea advirtió que su velero no estaba en condiciones de recorrer las 100 millas náuticas (185 km) que lo separaban de La Valeta.

"En estas condiciones es imposible navegar durante 15 horas" aseguró en Twitter Alessandra Sciurba, de Mediterránea.