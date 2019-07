Cristina celebró el cumpleaños de su hija Nacionales 07 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA).- La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, celebró ayer en Cuba el cumpleaños de su hija, Florencia, quien se encuentra en la isla caribeña desde marzo pasado afrontando un tratamiento médico.

La joven cineasta cumplió este sábado 29 años, además de contar con la presencia de su madre, también festeja con su hija, Helena, la pequeña que nació en agosto de 2015 fruto de la relación con el dirigente Camilo Vaca Narvaja.

La senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana viajó a La Habana el pasado martes, tras obtener autorización de la Justicia para ausentarse del país y tiene previsto regresar al país el miércoles. De esta manera, la compañera de fórmula de Alberto Fernández hizo un parate en la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto para celebrar el cumpleaños número 29 de Florencia junto a ella y su nieta.

La hija menor de la ex mandataria se encuentra en La Habana desde el verano pasado, cuando viajó a la isla caribeña "para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo", según explicó la legisladora nacional en un video que publicó en las redes sociales a mediados de marzo.

Sin embargo, la estadía de la cineasta se extendió más de lo necesario por problemas de salud y debió someterse a un tratamiento médico. En ese sentido, el "diagnóstico principal" al que habían arribado los médicos cubanos había sido "trastorno de estrés postraumático", aunque también habían alertado sobre "síndrome purpúrico en estudio; polineuropatía sensitiva desmielinizante; amenorrea; bajo peso corporal; linfedema ligero de miembros inferiores".

Durante la semana, Vaca Narvaja dio detalles sobre el estado de salud de su ex pareja: "Tiene una depresión muy fuerte, con un tratamiento integral toda la semana, psicológico y psiquiátrico. Estuve con ella hace poco y fue muy impactante el nivel de tratamiento que está llevando. Es ambulatorio, va todos los días a la mañana y pasado el mediodía regresa a la casa".

Asimismo, el joven dirigente contó las razones por las que la pequeña Helena no se mudó a La Habana con la madre: "Estaba haciendo el jardín acá y queríamos que siga una rutina, que tenga los menores cambios posibles, son decisiones personales, familiares".