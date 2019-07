El ‘León’ quiere definir hoy el título de campeón Deportes 07 de julio de 2019 Redacción Por Si le gana a Unión en el Soltermam, Atlético, que llega a dos puntos como escolta, no tendrá chances de alcanzarlo. La 'Crema' va a San Vicente.

FOTO J. PAIRETTI DEPENDE DE SÍ. / El 9 está a un paso de dar la vuelta en el Apertura liguista.

Depende de sí mismo, 9 de Julio llega a esta 13° y última fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol como único líder, a dos puntos de su escolta, Atlético de Rafaela.

Si hoy el ‘León’ le gana a Unión de Sunchales, lo recibe en el Soltermam desde las 13hs, podrá dar la vuelta olímpica. Ahora, si el equipo de Miguel Monay no logra sumar de a tres, deberá esperar lo que suceda con la “Crema”, que se presenta en San Vicente. Y puede suceder de todo.

El certamen puede quedar definido este domingo, en manos del elenco ‘Juliense’ o para los de barrio Alberdi, aunque también se podría dar un empate en el primer lugar (empata el 9 y gana Atlético) y deberán desempatar a las 72hs en cancha neutral.



Los partidos: 13hs (Reservas 11.30hs) Deportivo Tacural vs Talleres María Juana (José Domínguez), Peñarol vs Sportivo Norte (Franco Ceballos), 9 de Julio vs Unión de Sunchales (Mauro Cardozo), Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado (Darío Suárez), Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela (Roberto Franco). Postergado: Ramona vs Florida.



PRIMERA B



Este domingo se disputará la cuarta fecha del torneo Apertura con los siguientes encuentros: Zona Norte: Aldao – Vila (Claudio González), Moreno – Ataliva (Silvio Ruiz), Humberto – Tiro Federal (Gonzalo Hidalgo), San Cristóbal – Bella Italia (Guillermo Vacarone). Libre: Roca. Zona Sur: Zenón – La Hidráulica (Rodrigo Pérez), Josefina – Atlético (MJ) (Leandro Aragno), Bochazo – Libertad E.C. (Ángelo Trucco), Santa Clara – San Martín (Sergio Romero). Libre: Esmeralda.



DOLOR EN LA ZONA



El Fútbol de Liga Rafaelina vive un momento muy duro tras el fallecimiento de Lucas Gutiérrez, jugador de Sportivo Aureliense, hijo del goleador del Deportivo Ramona, Rolando Domingorena. Ante esto, la fecha programada en la Primera C, como el cotejo entre Florida y Ramona quedan suspendidos y en los partidos que se jugarán hoy en la A y B se llevará a cabo un minuto de silencio.

Desde esta redacción enviamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Lucas.