La COPAL pide por una reforma laboral

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El titular de COPAL, Daniel Funes de Rioja, indicó ayer que "no se puede tener un sistema laboral respondiendo a las necesidades de la primera y segunda revolución industrial", mientras criticó las "resistencias al cambio".

El también vicepresidente de la UIA propuso así "mirar las cosas de acuerdo con el siglo XXI" y analizó que si se hace una reforma laboral, se debe poner en marcha con "diálogo social y con los trabajadores". "Los trabajadores tienen que entender", consideró y cuestionó las "resistencias al cambio".

Subrayó que "no se puede tener un sistema laboral respondiendo a las necesidades de la primera y segunda revolución industrial". En ese sentido, destacó: "Hay miedos y preocupaciones, pero también hay desafíos y yo estoy convencido de que la Argentina puede ser un país que se inserte en el mundo con alta competitividad".

"Pero, necesitamos hacer los deberes y esos deberes son esas miradas de la política fiscal, logística, laboral, burocracia, elementos que nos atan a un pasado que no es exitoso", apuntó.

Funes de Rioja sostuvo de ese modo: "Necesitamos un país normal y un país normal es el que hace las reformas estructurales para tener equilibrio fiscal, una inflación compatible con el mundo, un clima de inversión y crecimiento posible".

En diálogo con Radio Cultura, consideró que "lo que habría que estimular es que haya más empresas, no menos".

"Si la Argentina quiere integrarse al mundo, tiene que corregir las asimetría que hacen a la competitividad y productividad", resaltó.

Con relación al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur, puntualizó: "Todo este proceso va a demandar bastante tiempo de adaptación". "No tiene que haber ni vencidos ni marginados. Todos tienen que tener su espacio de oportunidad", afirmó.