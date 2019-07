Recupero y hallazgo de motos Policiales 07 de julio de 2019 Redacción Por CON MENORES INVOLUCRADOS

Otros dos menores de 14 y 16 años fueron detenidos en las últimas horas y se recuperó una motocicleta denunciada como sustraída. Efectivos policiales que se encontraban realizando recorridas al hacer paso por intersección de Avenida Italia y su similar Brasil observaron una motocicleta circulando a alta velocidad, con dos individuos a bordo. Al darles la voz de alto los mismos hicieron caso omiso continuando la marcha. Rápidamente fueron interceptados por personal actuante en el cruce de calles 14 de julio y España. Al solicitarle la documentación del motovehículo adujeron no poseerla. Tras averiguaciones realizadas se constató que el birrodado fue denunciado como sustraído en jurisdicción de la Subcomisaria Nº 16 de Susana. Se procedió a la identificación de los individuos tratándose de dos menores de edad y a su posterior detención. Además se secuestró la motocicleta Yamaha Crypton. Todo fue trasladado a sede policial donde finalizados los requisitos legales se hizo entrega de los menores a sus progenitores. Labor realizada por Cuerpo Guardia Infantería de la UR V. Por otro lado, también se produjo el hallazgo de una motocicleta en esta ciudad. Efectivos policiales del Comando Radioeléctrico de la UR V se hicieron presentes en intersección de calles Aragón y La Plata observando en el lugar una motocicleta Honda Wave en aparente estado de abandono sin medidas de seguridad y con signos de haber sido violentada. Tras averiguaciones realizadas se constató que la misma fue sustraída momentos antes en jurisdicción de la Seccional Nº 1 en perjuicio de un joven de 18 años. Se procedió al formal secuestro del birrodado siendo trasladado a sede policial a los fines pertinentes.



OTRA VEZ DETENIDO

Una mujer de 47 años de edad de nuestra ciudad denunció ante la Policía que resultó víctima del robo de una motocicleta Zanella ZB, donde posteriormente se detuvo a Kevin Ezequiel T., de 16 años de edad, domiciliado en un sector del denominado Asentamiento Sur y que cuenta con abultados antecedentes delictivos. Según el portal online de LA OPINION, la captura correspondió a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, en momento que el menor caminaba llevando una moto que sustrajo desde la vereda de un domicilio sito en la calle E. Gutiérrez al 100. En consecuencia fue detenido y junto al rodado de mención fueron llevados hasta la sede de la Seccional 1ª,donde se labraron las actuaciones legales de rigor, con conocimiento e intervención del Juzgado de Menores de esta ciudad.



INTENTO ROBAR

Numerarios de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía, en calle Baliño al 1200 en boca de una mujer escucharon que un individuo había tratado de robarle la bicicleta. No pasó mucho tiempo hasta que el frustrado ladrón fue observado cuando trataba de ocultarse en un domicilio sito en la calle Francia al 3200, y consecuentemente se produjo la detención de Juan Luis M., de 16 años de edad y residencia en J.V. González al 3200, siendo luego trasladado hasta la Subcomisaría 1ª por cuestiones de jurisdicción.



DOS SITUACIONES DELICTIVAS

En las primeras horas de este sábado, uniformados de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía acudieron a un domicilio sito en la calle J.V González al 3200, habida cuenta de la denuncia de una mujer relacionada a que una menor había sido manoseada por un individuo, que se mostraba muy agresivo. De acuerdo a lo suministrado al portal web de este Diario, al arribo de los agentes el sujeto se dio a la fuga, y de pronto se detuvo y comenzó a arrojar elementos contundentes (pedazos de ladrillos) hacia el móvil policial y el personal actuante. Ambas situaciones se repitieron poco después, y en definitiva se concretó la detención de Bruno Axel B., de 18 años de edad y domicilio en la calle J.V. González, a la vez que se dio inicio a actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad. Por otra parte, los policías secuestraron una navaja que el individuo portaba entre las prendas que vestía.



ROMPIO UNA VIDRIERA

Uniformados de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional V de Policía, en la esquina de las calles San Lorenzo y Belgrano, detuvieron a Rafael F., de 28 años de edad y residencia en un vagón estacionado en vías del ferrocarril NCA, ex-Mitre, en las primeras horas de este sábado. Según lo informado a nuestro portal web, fue porque momento antes produjo un daño en la vidriera de un local de venta de ropa de hombres, ubicado en la primera cuadra de la calle Güemes. Al respecto, se supo que una persona relacionada a dicho comercio comprobó que había sido rota una puerta de vidrio, pero que no faltaba nada. Finalmente, el arrestado fue trasladado hasta la sede de la Seccional 1ª, por razones de jurisdicción.