Jóvenes con lesiones graves en otro sábado accidentado

Este sábado, en horas de la mañana, se produjo un grave accidente de tránsito en nuestra ciudad que dejó como saldo una persona gravemente herida. El hecho ocurrió en la esquina de Pellegrini y Magdalena de Lorenzi. Según la información de Radio ADN 97.9 FM en su portal web, las partes involucradas fueron un utilitario Ducato de la comuna de Clucellas, manejada por un hombre de 47 años, y una moto cuyo conductor (de nombre Nicolás Ojeda, de 24 años) sufrió un grave traumatismo de cráneo. Hasta el lugar se dirigieron profesionales del SIES del 107, efectivos de la URV y agentes de la GUR. El tránsito se vio interrumpido por Pellegrini para llevar a cabo los peritajes correspondientes.



CUATRO MAS

No obstante, ayer se registraron otros cuatro accidentes de tránsito en Rafaela. Uno de ellos tuvo lugar en el cruce de calles Ituzaingó y Falucho. Formaron parte del mismo una motocicleta Guerrero Trip guiada por una joven de 18 años y un automóvil Ford Focus al mando de una mujer de 64 años. Como consecuencia del suceso la conductora del vehículo de menor porte sufrió lesiones graves. Trabajaron en el lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría Nº 2 de Rafaela. Por otro lado en intersección de Ruta Nº 70 y calle Cachero, una joven de 24 años que se conducía en una motocicleta Guerrero G110 DL sufrió lesiones leves tras colisionar con un automóvil Volkswagen Fox guiado por una mujer de 72 años quien resultó ilesa. El restante accidente ocurrió en calle Las Heras al 200. Fueron partícipes una motocicleta Appia City Plus guiada por un hombre de 58 años siendo la parte restante un automóvil Toyota Etios guiado por otro hombre de 52 años. Producto del suceso el conductor de la motocicleta sufrió lesiones leves. Asistieron a ambos accidentes personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría Nº 1 de Rafaela.

Por último, a esquina de las calles L. Maggi y S. de Iriondo fue testigo de otro accidente en la fría mañana de ayer que dejó como saldo motociclistas lesionados. Resultaron partes del hecho un automóvil y una motocicleta, donde se trasladaba una pareja que resultó lesionada. El servicio de emergencias médicas acudió de inmediato para brindar la asistencia correspondiente.



VUELCO

Ya en horas de la noche de este sábado muy accidentado, en calles Constitución y Eduardo Oliver se produjo un vuelco cinematográfico. Por causas que se tratan de esclarecer, fue única parte un Renault 12 que era conducida por una mujer de unos 60 años aproximadamente, y acudieron al lugar del siniestro personal del 107, Bomberos Zapadores, Policía y agentes de Protección Vial y Comunitaria. Los bomberos tuvieron que cortar el auto con una moladora para tratar de sacar a la señora del interior del rodado, que había quedado ruedas hacia arriba, donde afortunadamente siempre se mostró lúcida y no sufrió heridas de consideración, siendo luego trasladada al hospital local.