Según Fernández, la Argentina no cayó en default por ayuda del FMI

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió ayer que la Argentina no cayó en default porque el FMI "sigue mandando dinero", mientras sostuvo que el presidente Mauricio Macri provocó una "crisis social" y "una situación de debilidad internacional muy grande" porque la deuda acumulada "es enorme".

El referente opositor cuestionó que la administración de Cambiemos "endeudó de un modo sorprendente" al país y evaluó que el crédito del FMI "sirvió para seguir pagando la fuga de dólares".

Además, apuntó: "Si lo respaldan tanto (a Macri), ¿por qué no tenemos inversiones? No nos engañemos más. No sigamos con esta mentira. La Argentina está afuera del mundo".

"Macri nos deja una situación de debilidad internacional muy grande porque la deuda que acumuló es enorme, de muy difícil pago. El país está virtualmente en default. No está en default porque el Fondo sigue mandando dinero, pero no para pagar deuda sino para seguir haciendo especulación financiera. La deuda es el mayor condicionante que Macri deja", afirmó.

En ese sentido, el ex jefe de Gabinete analizó: "En un momento en el que la demanda es superior al ingreso de dólares, se produce una suerte de cuello de botella que no se sabe bien cómo resolver. Cristina lo quiso resolver con el cepo, que fue una solución que evitó la salida de dólares, pero también la entrada. Eso es como poner la traba a una puerta giratoria".

"Cuando Macri enfrentó el mismo problema, lo resolvió de un modo perverso que fue ir a pedir dólares prestados. Y así construyó la deuda que tenemos", indicó y subrayó que "el Banco Central no para de vender divisas para mantener el dólar planchado y hay sectores especulativos que logran resultados con la bicicleta financiera".

En tanto, consideró que la Argentina debe "tener una economía que crezca con equilibrio fiscal y comercial".

"La gestión de Macri ha sido deplorable. Creó problemas que no existían. Nos deja además una crisis social de una magnitud en la que la gente se muere de frío a cinco cuadras de Casa de Gobierno", resaltó en diálogo con Radio Mitre.

Aseguró que "se debe encontrar una solución y agudizar el ingenio" y criticó: "Lo que está claro es que Macri está permitiendo una fuga permanente de dólares".

También remarcó que la Argentina tiene un "problema muy serio" vinculado con la especulación financiera.



VENEZUELA

Por otra parte, Fernández consideró que la Argentina "se parece a Venezuela mucho más ahora que antes" por la "deplorable" gestión del presidente Mauricio Macri. El postulante opositor, que tiene como compañera de fórmula a la senadora nacional y ex mandataria Cristina Kirchner, también aclaró que no tiene "ningún ministro" pensado para conformar un eventual Gabinete.

"Nos parecemos a Venezuela mucho más ahora que antes. Es es la verdad. Pagamos tasas que las que se pagan en Venezuela. Somos el segundo o tercer país con más inflación después de Venezuela. Basta de engañarnos y de engañar a la gente. Lo dice alguien que es crítico de Venezuela, que siempre ha cuestionado la situación de los últimos años", sostuvo el dirigente peronista.

En diálogo con Radio Mitre, el ex jefe de Gabinete aseguró que esa situación se da porque "la gestión de Macri ha sido deplorable" en los tres años y medio al frente de la Casa Rosada.

"Ha generado una pobreza infinita, ha creado en la Argentina problemas que no existían y los que había los multiplicaron", cuestionó.

Por otra parte, al ser consultado sobre si ya tenía en mente el nombre de algún dirigente para designar como eventual ministro de Economía, Fernández aclaró que aún no pensó en el Gabinete.

"No tengo ningún ministro, porque eso es anticipar. Lo que quiero es construir el mejor Gobierno y eso será si la gente me elige, ese mismo día (de las elecciones). Cuando la gente me haya elegido, elegiré entre los mejores. Si tengo que elegir hoy, tengo que elegir entre los que me siguen", explicó el precandidato presidencial.

A la vez, el dirigente peronista rechazó la estrategia electoral del oficialismo y remarcó que "más miedo genera Macri".

Finalmente, el ex ministro coordinador se quejó de que deba salir a opinar sobre dirigentes de su espacio que dicen "barrabasadas".

"Cuando (la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa) Carrió habla y dice barrabasadas, las dice Carrió, no las dice Macri.

Ahora, alguno dice una barrabasada y tengo que contestar yo", manifestó.