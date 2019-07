El día que echaron a Messi

La tarde en Itaquerao termina con una mueca de felicidad, es incipiente, pero vale como despedida positiva, acaso promisoria.

El combinado albiceleste acaba de ganarle a Chile por un resultado apretado pero con los méritos que se acumularon a lo largo de un partido tenso y friccionado. No se puede proclamar como una victoria de esas, que se convierten en efemérides, sin embargo, ha ocurrido durante el juego, un hecho singular, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, a los 36 minutos del primer tiempo, después de una disputa entre Gary Medel y Lionel Messi, que finalizó con unos manotazos, resolvió mostrarle la tarjeta roja y así, convertir un partido más en la historia de los dos equipos, en otro, que se recordará por tal decisión, para muchos, ajustada a derecho y para la gran mayoría, por falta de jerarquía y templanza para manejar ese momento del partido.

Otro árbitro al que la presión y las carencias propias, se metía como cuña en el camino sinuoso, que el equipo de Scaloni, debió recorrer acá en Brasil.

El público, en su gran mayoría Paulista que llenó el lujoso estadio Arena Corinthians, asistía incrédulo a esta sanción, tan habitual en este juego, pero que al tener como protagonista de esa contravención, al jugador mas influyente de los últimos tiempos, la noticia, rápidamente fue viral y todos, fueron a buscar un antecedente, que solo encontraría un parangón, justamente el día del debut del rosarino, con la casaca nacional.

Hay que remontarse al mes de agosto de 2005, cuando Argentina, disputó un partido amistoso frente a Hungría, el joven volante del Barcelona, alcanzó a estar apenas un minuto en el campo, después que José Pekerman, le ordenará ingresar y todo quedaba revestido de una gran expectativa. Messi se defendió de manera imprudente de un rival y el juez, lo expulsó sin rodeos.

La frustración fue generalizada, esa acción, quedaría grabada a fuego y no encontraría analogía alguna, después de 14 años y en una partido con escasa relevancia y sin demasiado interés para la gran mayoría.

El capitán argentino, al que nunca además, lo habían expulsado jugando con la camiseta del Barcelona partidos oficiales, sintió que se vulneraba su reinado y que se lo había medido con la misma vara que al resto de los mortales y por un momento, se resistía a salir del campo ante un estadio que, por un lado desaprobaba al árbitro y por otro, se mofaba de la suerte de esta gran figura criolla.

Ya era irreversible, ni el VAR, ni el equilibrio de este mediocre juez, lo impedirían y quitándose el brazalete de capitán, emprendió el lento recorrido hacia el vestuario, dejando a todos azorados y porque no, concientes, que habíamos asistido a un episodio, inédito en su vida deportiva; aquello que sucedió en Budapest, no tuvo gran impacto, recién comenzaba a escribirse su historia, que es leyenda viva del futbol mundial, por lo tanto, desde este pupitre de prensa, puedo decir sin ambages, yo estuve ahí, el día que echaron a Messi.



“HAY UN BUEN RECAMBIO EN LA ARGENTINA”



Es la mirada de Gustavo López, periodista de La Red y Fox Sports con quien cambiamos opiniones luego del partido en Sao Paolo. “Me gustaron Foyth, De Paul, Paredes y Lautaro Martinez, entiendo que hicieron una copa correcta; en la segunda parte del torneo, se recuperaron Tagliaficco, Lo Celso, Otamendi, volvió a un buen nivel hoy ante Chile y cuando ingresó Di María, tuvo destellos de su mejor versión”.

Un párrafo a parte, merece el tema Messi “todos llegamos a este torneo, pensando que iba a ser la gran figura y porque, el goleador, se preparo adecuadamente, no tuvo una temporada demasiado cargada en Barcelona, pero nos vamos sin haberlo visto como esperábamos y como lo necesita el equipo. Dio una gran mano, se lo vio voluntarioso, pero sin esos destellos que hacen las diferencia y desarman a los rivales”

Volviendo a los aspecto colectivos, López, agregó “en actitud éste equipo jugó para 10 puntos, peleó bien los partidos, por ejemplo, ante Brasil y esta tarde, los chicos estuvieron muy firmes, fueron encuentros cargados de presiones y friccionados, no obstante, dieron buenas respuesta. En entrega, el equipo jugó como jugaba Scaloni, metiendo, corriendo, transpirando, discutiendo; si hay cosas para mejorar ? Claro qué sí, necesitamos mejores centrales y buscar ciertas variantes en ataque y que Messi, se reencuentre con el nivel que algún día tuvo en la Selección”.

Aún con una visión positiva, Gustavo López, no deja de sentir cierta decepción por este final “no puedo negar que me hubiese gustado hoy, estar en Rio, esperando la final, ese gran domingo que soñábamos, pero es lo que toca. Veremos que pasa en el futuro, en AFA, hay cosas que acomodar, el rol de César Menotti, que no eligió a Scaloni y tampoco la extensión de su contrato hasta fin de año; si esto se ratifica, por ahora es un rumor, alguno está demás”

La tarde cae en las afueras de Sao Paolo, aquí el contraste, ofende por momentos, un estadio de nivel europeo, en medio de las barriadas mas populares y en algunos casos, carecientes, de esta colosal urbe de mas de 25.000.000 de moradores.

También cae el telón para los futboleros de nuestro país y para este cronista, que escribe desde la sala de prensa del Arena Corinthians, los últimos párrafos, de su bitácora de viaje.

El recorrido ha sido infatigable, el equipo de nuestro país, nos llevó por todo el mapa de esta Copa América, por las cinco ciudades y sus mejores escenarios, pero siempre pasa lo mismo, el mejor patrimonio que nos llevamos, es el de las relaciones y las vivencias humanas, al fin y al cabo, es de esa manera, con la que debemos evolucionar.



Las formaciones y síntesis del partido:



Argentina 2 - Chile 1



Estadio: Arena Corinthians (San Pablo).

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).



Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (89m Ramiro Funes Mori); Lionel Messi, Paulo Dybala (66m Ángel Di María) y Sergio Agüero (80m Matías Suárez). DT: Lionel Scaloni.



Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Gary Medel, Gonzalo Jara (49m Guillermo Maripán), Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz (83m Nicolás Castillo), Arturo Vidal; Mauricio Isla, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez (16m Juniors Fernandes). DT: Reinaldo Rueda (COL).



Goles en el primer tiempo: 11m Agüero (A), 21m Dybala (A).

Gol en el segundo tiempo: 13m Vidal (CH).

Expulsados: Medel (CH) y Messi (A).