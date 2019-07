CRAR no pudo con UNI de Rosario Deportes 07 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Círculo Rafaelino perdió por 76-22 ante el líder de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral, Universitario de Rosario, en el encuentro disputado ayer por la tarde.

Los dirigidos por Cristian Martino sumaron el punto bonus ofensivo al apoyar cuatro tries, por intermedio de Mariano Ferrero, Federico Davicino, Bernardo Mateo Villar y Tomás Lavalle, mientras que Pablo Villar aportó una conversión.

El próximo fin de semana se disputará la novena y última fecha de esta segunda etapa del TRL, pero CRAR, primero, estará cumpliendo con el juego pendiente ante Logaritmo, este martes en Rafaela y desde las 15hs (sólo el primer equipo). En la última el ‘Verde’ recibirá a Los Pampas de Rufino.

Ayer en Rosario, la Pre-Reserva de CRAR se impuso por 15-12 y de esta manera se mantiene como líder del certamen, mientras que en Reserva se impuso el local por 42-12.

La formación inicial de CRAR tuvo a Andrés Passerini, Federico Monzón y Jonatan Viotti; Juan Pablo Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (cap.); Leonardo Sabellotti; Franco Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried y Bernando Mateo Villar; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 48m Zbrun x Passerini, 51m Lavalle x F. Sabellotti, 63m Jorge Requelme x Monzón, 73m Juan Coyne x Kerstens, 76m Mariano Pizzi x Brown.



Lo ocurrido en la tarde de ayer: UNI de Rosario 76- CRAR 22, Tilcara de Paraná 7 – Los Caranchos 36, Alma Juniors 23- Logaritmo 22, La Salle 21 – UNI de Santa Fe 10, Los Pampas 5 – Provincial 45.



Las posiciones: UNI de Rosario 39, puntos; Provincial 28; La Salle 23; Alma Jrs. 21; Los Caranchos 21; UNI de SF 18; CRAR (*) 17; Tilcara 15; Logaritmo 12 (*); Los Pampas 1.



(*) un partido menos.



En la última fecha se enfrentarán: CRAR vs Los Pampas, UNI Rosario vs Tilcara, Provincial vs La Salle, UNI Santa Fe vs Alma Juniors, Logaritmo vs Los Caranchos.