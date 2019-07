Axxon, elegido partner del año por Microsoft Suplemento Economía 07 de julio de 2019 Redacción Por La multipremiada consultora argentina se alza con una nueva distinción de Microsoft, reconociendo su tarea en Latinoamérica en la categoría Dynamics 365 para Talent, el módulo que retransforma las prácticas y la gestión de recursos humanos.

Axxon Consulting se alza con una nueva distinción otorgada por Microsoft, en este caso, Partners of the Year 2019. La premiación oficial será en un evento a realizarse en Las Vegas, Nevada, del 14 al 18 de julio. “Es un gran orgullo ser distinguidos nuevamente por Microsoft como Partner of the Year. Los reconocimientos nos indican que vamos por buen camino y que estamos llevando muy bien a cabo la enorme responsabilidad de ser el partner #1 de Microsoft en la región”, destacó Felipe Girado, Director ERP de Axxon Consulting.

Por su parte, Paula Carreras, HR Director de Axxon Consulting y a cargo de la implementación del módulo de Talent día a día, anunció que “Talent es una herramienta imprescindible que agrega valor al trabajo de Recursos Humanos. Es muy gratificante ver como nuestros clientes se meten de lleno en la transformación digital con esta herramienta y realmente les da muy buenos y visibles resultados.”

Talent cuenta con dos módulos principales: ATTRACT y ONBOARD, son independientes pero van de la mano, acompañan todo el proceso de captación y contratación de talentos. ATTRACT ayuda a identificar, entrevistar y contratar candidatos que reúnen las competencias que requiere cada empresa, mientras que ONBOARD es cuando el candidato ya aceptó la propuesta y comienza el proceso de inducción.

Maria Fernanda Botti es la HR Manager de Garantizar, que fue la primera empresa argentina en adoptar Talent en la región: “Talent nos ayudó a comunicar una imagen innovadora a nuestros candidatos, y posicionarnos como marca empleadora de vanguardia”, destacó la ejecutiva.

Este reconocimiento se suma a los ya recibidos por la consultora, como “Services Partner of the Year Latam 2016-2017” y “2017 Inner Circle”, que distingue a un reducido grupo de élite compuesto por el TOP 1% de los Partner de todo el mundo y reconoce el desempeño en las ventas, el rendimiento y el liderazgo empresarial.

De esta manera, Axxon Consulting se consolida como líder indiscutido en la región, alcanzando rendimientos excepcionales en cada nueva implementación y convirtiéndose en socio estratégico de Microsoft en la región.