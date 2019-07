Ventas del día del padre en Rafaela Locales 07 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Cómo de esperar, el consumo no remontó y el Día del Padre fue una muestra más de que la recesión está anclada a la vida cotidiana de los argentinos y afectó hasta a las más tradicionales costumbres. "Las ventas fueron bastante bajas, no cubrimos las expectativas que teníamos. No sabemos si por la etapa de elecciones pasó desapercibida la cuestión. Fue un día del padre flojo", confirmó Florencia Muriel con los números fríos.

Los comerciantes consultados admitieron que en esta fecha especial se vendió la mitad del año pasado o menos, en cantidad.

En relación al feriado que se viene, como bien explicó este Medio, "la mayoría de los comercios que está adherido al Paseo va a abrir sus puertas y habrá oferta comercial en el bulevar", dijo.



COMERCIAL OESTE PASEO ROCA

Este sector de la ciudad viene creciendo de manera notable. Sobre esto, la presidenta de Paseo del Centro dijo que "si bien está creciendo mucho, todavía creo que no entendieron lo que es un centro comercial a cielo abierto. Están trabajando en ello y fogoneados por la Municipalidad, no por el Centro Comercial. Más allá de eso, estamos trabajando en conjunto como para poder brindarle las herramientas y que puedan crecer de la misma manera que el Bv Santa Fe", remarcó.

En tanto dijo que "es una zona que está muy linda, tiene mucha oferta comercial, hay muchos rubros y hay mucho para explotar. De a poco lo están explotando", concluyó.