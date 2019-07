¿GIT ahora es GYT? Información General 07 de julio de 2019 Redacción Por Pablo Guyot y Alfredo Toth tienen banda nueva para hacer los viejos clásicos.

BUENOS AIRES, 7 (NA).- El guitarrista Pablo Guyot y el bajista Alfredo Toth, dos de los integrantes del grupo GIT, que en los '80 lideró junto a Soda Stereo y Miguel Mateos/Zas la avanzada del rock argentino en toda América, anunciaron su vuelta a los escenarios con una nueva banda.

La agrupación, que solo lleva como nombre sus apellidos, se completa con Bolsa González, el último baterista de Pappo; la vocalista Paula Toth y el guitarrista Guillermo Cudmani.

El repertorio de la flamante Toth Guyot Band se centra básicamente en las canciones que ambos músicos aportaron a GIT, como los recordados "Es por amor", "La calle es su lugar" y "Siempre fuiste mi amor".

"Me hace acordar a los comienzos de GIT, a esas ganas de ir y llevarnos el mundo por delante. Esa adrenalina, esas ganas de ir a los ensayos, de pasarla bien. Y es una banda que suena muy bien", dijo Alfredo Toth a NA.

El bajista y cantante citó que "la última reunión que hicimos con GIT fue en el 2017, pero con Pablo siempre seguimos trabajando juntos, haciendo producciones de discos".

"Y si bien trabajar en el estudio produciendo artistas es algo que me fascina, tocar en vivo es algo completamente diferente", resaltó.

Esa reunión de GIT en el 2017 se prolongó casi un año, hasta que el baterista Willy Iturri sorpresivamente decidió volver a radicarse en Chile y retomar su carrera solista.

"Cuando nos volvimos a juntar con Willy en el 2017 y salimos a tocar pensábamos qué gente de la generación nuestra nos va a ir a ver, porque ya no te dan ganas de salir a la noche a ver a un grupo, pero hicimos giras por Perú, por Chile, por el interior de la Argentina y nos fue increíblemente bien, superó todas las expectativas que teníamos", recordó Toth.

Señaló que en esas giras "nos vio muchísima gente y descubrimos una cosa: nuevas generaciones, chicos de 16, 17 años que venían a vernos con discos en la mano para que se los firmáramos y que seguramente nos conocieron a través de sus padres".

"Después Willy se fue a radicar de nuevo a Chile y entonces con Pablo dijimos 'esto no lo podemos tirar a la basura', porque tenemos ganas de seguir tocando y vamos a seguir tocando", remarcó.

La banda se presentará oficialmente el sábado próximo desde las 21 en Lucille, Gorriti 5520, de esta capital, como primer paso del lanzamiento del grupo con el recordado material de GIT.