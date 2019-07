En Rafaela, Macri y Fernández igualan en la intención de voto

Uno de cada dos rafaelinos no está conforme con la gestión del Presidente Mauricio Macri. Casi siete de cada diez consultados se pronunció en contra de la legalización del aborto. Y cuatro de cada 10 no tiene decidido a quien votará en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, mientras que Macri y la fórmula conformada por Alberto y Cristina Fernández se muestran empatados con un 24,3% de intención de voto en la ciudad, muy por encima de Roberto Lavagna (8,6%). Son las principales conclusiones de la encuesta realizada por Opinar Consultora, del rafaelino Fernando Algaba, entre el lunes y jueves de esta semana.

"En las PASO los argentinos elegiremos, en una suerte de internas, con la cuestionada boleta sábana, a los candidatos a presidente de la Nación, entre 10 listas que en realidad no tienen ninguna interna, aunque puede que alguna quede en el camino por no cumplir con el piso mínimo de votos. Además elegiremos candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales (aunque en este caso Santa Fe no elige esta categoría)", señala en su análisis.

Las 10 listas que conforman las fórmulas de precandidatos a presidente son: Macri-Pichetto (Juntos Por el Cambio), A. Fernández-C. Fernández (Frente de Todos), Lavagna-Urtubey (Consenso Federal), Del Caño-Del Plá (Frente de Izquierda), Gómez Centurión-Hotton (Frente NOS), Espert-Rosales (Unite), Castañeira-Mulhall (MAS), Romero Feris-Sueldo (Partido Autonomista), Biondini-Venturino (Frente Patriota) y Albarracín-Pastore (Movimiento de Acción Vecinal).

"En nuestra ciudad, dos de los principales protagonistas de estas elecciones nacionales, el actual presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Fernández, ahora como candidata a vicepresidenta, tuvieron distintos momentos electorales", sostiene el estudio. El 2007 fue favorable a Cristina Fernández y los rafaelinos la elegían con prácticamente el 37% de los votos, luego en las PASO de 2011 fueron porcentajes similares aunque levemente inferiores (un 34% aproximadamente), y en las PASO de 2015 comenzaba a surgir el apoyo hacia el actual Presidente Macri (obtenía prácticamente el 34% de los votos). Rafaela transformó hace cuatro años en un bastión de Cambiemos: Macri le ganó a Scioli en el balotaje de 2015 con el 68% de los votos contra el 32% del candidato peronista.

Sin embargo este 2019 encuentra a la fuerza política gobernante con muchas dudas sobre aquella ola amarilla, triunfalista electoralmente, de acuerdo a los resultados producidos en las elecciones provinciales. "Quisimos medir a través de una encuesta política el pulso electoral rafaelino para estas PASO nacionales que se avecinan y para ello seleccionamos tres variables habituales: evaluación de la gestión, posición frente a la legalización del aborto y la intención de voto", explica.

Para conocer la realidad actual de la gestión del presidente Mauricio Macri, Algab preguntó a los rafaelinos si estaban conformes con estos casi cuatro años que lleva al frente del país. "El 51,3% señaló que no está conforme, dejando en claro que la gran mayoría piensa así, sólo el 14,8% manifestó su apoyo a la gestión actual. Y el 29,9% más o menos conforme", detalla. El principal motivo de disconformidad con la gestión de Macri "es el tema económico-inflacionario, la cantidad de aumentos que se vienen produciendo y cómo impacta en el bolsillo, la falta de trabajo y actividad económica". A los cuales se les puede anexar otros similares como el aumento de la pobreza, beneficios para algunas clases sociales, pérdida de poder adquisitivo de todos los sectores y en especial de los jubilados. “La plata no alcanza”, es la respuesta más común, consigna el informe al que accedió este Diario.

En relación a quienes apoyan la gestión nacional, las principales respuestas fueron más escasas, “hace lo que puede”, “está trabajando por el país”, “recibió un país desordenado”.



LEGALIZACION

DEL ABORTO

Un tema que estuvo fuertemente debatido en el 2018 y que se mantuvo aunque en menor medida este año pero jugando un papel importante en el electorado de las próximas elecciones es el de la legalización del aborto. En este marco, Algaba consultó a los rafaelinos qué piensan acerca de este tema, frente a la nueva posibilidad de que avance el debate sobre el nuevo proyecto de ley presentado este año en el Congreso para que se ponga a consideración de los legisladores.

"Los rafaelinos se manifestaron, en gran medida, en contra de la legalización del aborto, fueron el 67,8% frente al 14,1% que sí avala la idea de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El 18,1% no tiene definido este asunto. En el análisis de las distintas variables, por edad y por sexo prácticamente se mantienen estas diferencias", subraya el trabajo de Algaba.



INTENCION DE

VOTOS

"Finalmente, y lo que más mantiene en vilo a los candidatos, se preguntó la intención de voto para presidente de la Nación. Aquí se observa que a poco más de un mes para las PASO, priman los indecisos: el 40,5% no sabe a quien votará", afirma el informe.

A la hora de las preferencias entre las 10 listas, se plantea "una clara polaridad entre la fórmula Macri-Pichetto y A. Fernández-C. Fernández, con un 24,3%" en tanto que "muy por debajo aparece la fórmula Lavagna-Urtubey, con 8,6%, y el resto con porcentajes muy bajos". Asimismo, recuerda que Lavagna ya había sido candidato en 2007 ubicándose en segundo lugar luego de Cristina Fernández con el 29% de los votos prácticamente. Algunas de las listas directamente no se puedo medir su intención de voto ya que no fueron seleccionadas por ningún encuestado. "Por edad, en líneas generales se podría decir que la fórmula A. Fernández-C. Fernández, tiene más apoyo en los sectores jóvenes, desde los 16 hasta los 40 años, luego se presentaría un fenómeno inverso más favorable a Macri-Pichetto", evalúa.

Otro análisis que se destaca "es que quienes están a favor del aborto apoyan más a la fórmula A. Fernández-C. Fernández y quienes están en contra, la mayoría, priman los indecisos, luego se observa una leve diferencia a favor de Macri-Pichetto".

Por último, la encuesta pone el foco en "las preferencias de los indecisos". Sin embargo, remarca, que "éstos manifestaban que a Macri-Pichetto no lo votarían y en parte a A. Fernández-C. Fernández tampoco; es decir, muy probablemente si dirijan en mayor medida a algún candidato opositor al gobierno".

"La polarización entre las fórmulas Macri-Pichetto y A. Fernández-C. Fernández se perfila como signo distintivo del proceso electoral que tiene su primera parada en las PASO de agosto", concluye Algaba.