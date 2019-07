Otro aumento: ¿cuánto cuesta hoy una garrafa?

El gobierno aumentó por cuarta vez consecutiva las garrafas de gas. Pese a que se habían aplicado un aumento del subsidio para morigerar la inflación, ahora se aprobó un nuevo aumento de la garrafa, por lo que el beneficio para los usuarios termina siendo mínimo.

Desde el invierno pasado, el aumento acumula un 124 por ciento. Ahora, además de aumentar de $174 a $183 el subsidio por garrafa para el Plan Hogares, desde este 1 de julio también se aumentará la venta de gas de garrafas.

Guillermo Tell, reconocido gasista de la ciudad, expresó que "hay mucha más demanda, con estos primeros fríos sobre todo", dijo en primera instancia.

Los precios que maneja esta empresa particular establecen que una garrafa de 10 kg está $360, mientras que si empleados la llevan hasta el hogar aumenta a $440. En tanto, una de 15 kg está $650.

"Empezamos a trabajar hace un mes con YPF, que tiene de 15 habilitadas pero las venden si vos entregas una habilitada que no hay muchas, el tercio de lo que hay dando vuelta. Algunas se rellenan pero algunas están muy vencidas, es muy peligroso", dijo Tell en La Mañana de ADN y agregó al respecto que "se vienen a cargar mas que otros años, hay el doble de garrafitas, hay garrafitas muy viejas que no se pueden llenar".

En tanto, deslizó que "hay varios que escapan del cilindro y prefieren poner una garrafa de 10 kg. El que no consume mucho y puede poner una de 10, conecta una de 10", dijo.

A modo de cierre, expresó que "puedo casi asegurar que la ganancia que tenemos es la misma que hace un año, por problemas de proveedores y las empresas que no se ponen de acuerdo con precio de costos, las ganancias son las mismas y ha aumentado el gasoil una barbaridad, las ventas va mejorando cada vez más a pesar de la malaria", dijo en un repaso interno.