Se viene el segundo "Outlet" en setiembre Locales 07 de julio de 2019 Redacción Por Se llevará a cabo el 13 y el 14: "tuvimos una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos en la primer edición", dijo Florencia Muriel, presidenta de Paseo del Centro.

Ver galería 1 / 2 - OUTLET, PARTE DOS. Desde el CCIRR ultiman detalles para que la nueva fecha del evento sea un éxito. FLORENCIA MURIEL. Presidenta de Paseo del Centro.

Paseo del Centro ya se encuentra trabajando en función de la iniciativa que busca incrementar las ventas. La merma en el movimiento comercial ha llevado a que los dirigentes accionen en este segundo semestre, teniendo en cuenta además que las ventas por el Día del Padre no dejaron un buen panorama en los comerciantes del centro de la cuidad.

Y es por eso que en el panorama comercial aparece la segunda edición de outlet, que se desarrollará en el centro de Rafaela el próximo 13 y 14 de septiembre: "tuvimos una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos en la primer edición. Quedaron muy contentos y en una encuesta realizada el 100% de los comercios dijo que se sumaría", explicó Florencia Muriel, presidenta del Paseo del Centro Comercial.

Entre los nuevos desafíos de Paseo, está la intención de hacer más grande el outlet y contagiar a aquellos que no se sumaron en la primera edición. "Hay muchos comercios que no se conocen entre ellos y tampoco se conoce a Paseo del Centro como un centro comercial a cielo abierto para los ciudadanos. La idea de imponer la marca y hacer algún evento que sea más fuerte y pese más, es ayudarnos también a nosotros a instalarlos en la comunidad", destacó la presidenta.



FECHA PRIMAVERAL

Está claro que el clima será fundamental. Todos los preparativos que se vienen acumulando para estas dos jornadas elegidas tendrán que ser bendecidas por el clima, para que funcione de la manera deseada. Es por eso que se eligió mediados de septiembre, que si bien no asegura nada, al menos esquiva el fuerte frío que estamos transitando por estas épocas. "Elegimos una fecha primaveral para tener un ambiente más festivo en el bulevar y para que haya más probabilidad de que el tiempo acompañe y que no llueva. Cancelamos un par de eventos que teníamos con la Municipalidad y la idea es tener un show en el evento", sostuvo la dirigente.

En tanto, dijo que a modo de estrategia, "vamos a tratar de trasladar esos comercios que están en el distrito, pero que no se encuentran sobre el bulevar, para que tengan su stand y poder armarlos. Como parte negativa, nosotros queríamos medir el tema de peatonalización del bulevar que debido al clima no pudimos tener una respuesta concreta. Pero para esta segunda edición no vamos a cortar todo el bulevar para no tener problemas con los ciudadanos", indicó.

En relación a la organización, Muriel dijo que "la gente de Rafaela está muy acostumbrada a movilizarse sobre ruedas, bici, moto o auto y cuesta imponer la caminata. Eso lo vamos a tener que ir trabajando más despacio", remarcó y agregó que "la idea es instalar dos por año, como hace muchos otros rubros. Queremos que la gente conozca y sepa lo que quiere comprar", finalizó.