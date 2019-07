La Cámara Electoral intervendrá en la interna de Cambiemos

DEBERA RESOLVER SI ROSUA LLEVA O NO LA BOLETA PRESIDENCIAL

La Cámara Nacional Electoral (CNE) tiene ahora en sus manos la definición de la controversia que transformó en un hervidero a Cambiemos Santa Fe y, por lo pronto, siguen siendo dos las listas de precandidatos a diputado que acompañarán a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto en las Paso del 11 de agosto próximo.

En principio se había materializado el acuerdo para que Federico Angelini (titular del PRO provincial) encabezara la lista de postulantes a la Cámara baja, dejando sin posibilidades de boleta completa al radical Martín Rosúa, aunque éste último fue habilitado el martes pasado por la Justicia federal con competencia electoral de Santa Fe para participar de la interna pegado al binomio Macri-Pichetto.

De inmediato, los apoderados macristas apelaron la resolución del magistrado Reinaldo Rodríguez, quien finalmente no modificó el escenario (dos listas largas) y corrió vista a la Cámara Nacional Electoral, cuyo margen de definición vencerá el miércoles próximo.

Por eso, Rosúa y los demás integrantes de la nómina con impronta puramente radical (Vamos Todos) activarán hoy la campaña de cara a las Paso con una visita a Reconquista y una posterior recorrida por el centro-norte santafesino.

En la vereda macrista, en tanto, insistieron en que la exclusividad de la grilla que lidera Angelini para ir a las primarias junto a la boleta de la fórmula presidencial fue decidida por la cúpula nacional de Juntos por el Cambio con el objetivo de cumplir los acuerdos entre las fuerzas integrantes de la coalición oficialista. Y resaltaron que nada impide a los radicales competir en las Paso, siempre y cuando sea con una lista corta.

"Concretamente, la Justicia habilitó nuestra lista junto a la fórmula presidencial. Competiremos en internas y cada uno hará su campaña y aportara su granito de arena", aseguró el jefe de la UCR santafesina, Julián Galdeano.

Tras considerar que la compulsa interna "le dará mayor volumen a la coalición, nutriéndola con los partidos que la conforman", el radical recordó que "las diferencias no permitieron alcanzar una síntesis a la hora de construir una oferta electoral y desembocaron en el armado de una lista propia".

Paralelamente, Angelini aseveró que la nómina que lo tiene como primer postulante, denominada Juntos Somos el Cambio, "representa el mayor nivel de consenso" dentro de la alianza.

Pero en Santa Fe no se registró el único cortocircuito: los líderes de Juntos por el Cambio rechazaron en otras nueve provincias la posibilidad de que precandidatos a diputado, en su mayoría radicales, puedan ir a las urnas ligados a la boleta Macri-Pichetto. (Fuente: La Capital de Rosario)