“Wolverine: El Viejo Logan”, una obra totalmente impactante de Marvel Comics

Por José Briceño



“Nadie sabe lo que ocurrió la noche en la que los héroes cayeron. Lo único que sabemos es que ellos desaparecieron, y que la maldad triunfó, y que los villanos han estado gobernando desde ese momento. Lo que le ocurrió a Wolverine es el misterio más grande de todos. Algunos dicen que lo lastimaron como nadie había sido lastimado nunca. Otros dicen que solo se cansó de pelear, y que se retiró a una vida más sencilla. Sea como sea, el no levantó la voz ni desenvainó sus garras en casi cincuenta años. Sus viejos amigos no podrían reconocerlo ahora…”

Reseñar este comic con objetividad representa una tarea extremadamente difícil para mí. Fue una de las primeras obras autoconclusivas que leí, y constituyó mi entrada definitiva al coleccionismo de historietas. Antes de ella consideraba al arte secuencial como una forma de expresión menor o de poca importancia; el cual solo captaba mi atención por lo vistosas que me resultaban las películas de la entonces primigenia Marvel Studios. Luego de leer “Wolverine: Old Man Logan” todo cambió para siempre en mi mundo: no solo descubrí lo impactantes que pueden ser las historias contadas a través de viñetas, también vivencié una de las mejores aventuras de mi mutante favorito.

Antes de avanzar con el argumento, debo aclarar que este comic contiene ciertas escenas de violencia explícita que pueden causar disgusto a público sensible. Por lo tanto, no recomiendo su lectura a quiénes no disfruten de este tipo de pasajes relativamente “rudos”…



ARGUMENTO

Los villanos de Marvel Comics se agruparon, vencieron a los superhéroes y dividieron el territorio estadounidense entre sus principales exponentes (Doctor Doom, Kingpin, Red Skull y la Abominación -que posteriormente se convirtió en territorio de Hulk-). Wolverine es uno de los pocos héroes y mutantes con vida pero, a pesar de esto, no ha utilizado sus garras ni entrado en acción en casi cincuenta años. En su lugar, tiene una vida relativamente simple con su pequeña familia en los dominios del gigante esmeralda; donde debe pagar un alquiler para que él y sus seres queridos puedan seguir subsistiendo.

Llega un momento en el que el antiguo miembro de los X-Men tiene graves dificultades para lograr abonar su renta y, luego de una visita del ahora ciego Hawkeye, emprende un viaje por Estados Unidos con el objetivo de entregar un paquete y así obtener un poco de dinero (suficiente para vivir despreocupado por un tiempo).

Un viaje lleno de acción cinematográfica y peligros, como solo Mark Millar sabe plantear, en donde una vuelta del destino marcará a Wolverine para siempre. En efecto, una historia imperdible tanto para fanáticos del canadiense como para amantes del Universo Marvel.



GUIONISTA

Mark Millar (Kick Ass, Civil War, Nemesis) sabe hilar una trama que te atrapa desde el primer momento. Nos presenta a un Wolverine lleno de carga emocional, tratando de vivir una vida normal en un mundo futurista áspero y no apto para los débiles. Los tiranos reinan, y esto se hace notar desde el primer momento.

En ciertos instantes se decanta por lo obvio, buscando dar una vuelta de tuerca a ciertos clichés como lo son la búsqueda de una identidad nueva, o el trayecto terrorífico que una persona debe atravesar para lograr un objetivo difícil. Sin embargo, lo maneja de manera correcta, a veces con una maestría épica, logrando conectar con el lector en todo momento.

Es un autor que se caracteriza por sus guiones de aspecto cinematográfico, muy ágiles y cargados de acción. Old Man Logan no es la excepción a esta regla. El desarrollo del comic nos recuerda a clásicos metrajes de Hollywood, y a grandes directores que saben hacer de la acción joyas de amor puro e incondicional.



DIBUJANTE

Personalmente, encuentro a los dibujos de McNiven totalmente increíbles. Es un artista que entiende perfectamente lo que Millar nos quiere contar y, junto con los grandes entintadores y coloristas que lo acompañan, nos brinda escenas asombrosas, cargadas de acción cruda y realista.

Domina el dibujo digital de manera sorprendente, creando escenarios únicos en su estética futurística, desértica e inhóspita (en el caso del ambiente donde vive la familia de nuestro protagonista).



CURIOSIDADES

El éxito del comic fue tal que, luego del evento “Secret Wars” de 2015, Marvel Comics convirtió a esta encarnación de Wolverine en la única dentro de la editorial.

Esto duró hasta la reciente resurrección del personaje.

La película “Logan” (2017) de 20th Century Fox, la última de la trilogía Wolverine, está parcialmente basada en la visión que nos brindó Mark Millar en este comic. El argumento difiere fuertemente, pero su ambientación nos recuerda completamente a dicha obra en cuestión.



CONCLUSION

Es un comic que siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Como dije anteriormente, significó un antes y un después en mi vida personal; puesto que llegó en un momento muy difícil de la misma, para guiarme por el camino del bello arte secuencial.

Perdón si pierdo mi objetividad en ciertos momentos, pero espero puedan comprenderme.

Una historia altamente entretenida se mezcla con guiones ágiles y un dibujo fantástico,

para lograr crear un universo único dentro de la editorial. Cada lector que haya tenido la oportunidad de disfrutar esta obra debe tener su opinión al respecto, pero yo creo que es imprescindible para seguidores de Wolverine, como lo son otras obras como “Origin”, “Weapon X” o “Wolverine” de Claremont y Miller.