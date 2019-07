Garibay: "el acueducto no se paró ni se va a parar" Locales 07 de julio de 2019 Redacción Por ESTIMA QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 QUEDARÍA INAUGURADO

Hace algunos días, surgieron versiones que indicaban que la obra del Acueducto estaba a punto de estar paralizada, como consecuencia de no poder la empresa certificar los avances de obra realizados en los frentes de obra correspondientes a los tramos 4 y 5, que van desde San Mariano hasta Rafaela. El miércoles 26 de junio se realizó una reunión entre el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la UTE conformada por José Cartellone Construcciones Civiles y Goetze Lobato Engenharia Ltda –,, en la cual se salvaron las diferencias y nada de los anuncios agoreros se cumplirá.

"La obra del acueducto no se paró ni se va a parar", sentenció el Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) al día siguiente de ese encuentro.

"No hubo diferencias ni nada que negociar. No habíamos podido cumplir con una parte del contrato nosotros. La empresa entendió la dificultad. ya se solucionó el tema. No habrá más problemas en este sentido", sentenció el funcionario.

"En obras de esta magnitud, surgen distintos inconvenientes que la hacen demorar: desarrollo de proyectos, liberación de trazas, cambios en distintas definiciones. Lo que sucedió es que, al estar financiada por el Fondo de Abu Dhabi, cualquier cambio implica que ellos tomen conocimiento. Al inicio de obra, se resolvió adaptar la cañería con una opción que había presentado esta UTE. Se inició la obra con ese caño y esperábamos la recepción del Fondo de Abu Dhabi. Es un trámite burocrático: la distancia y los esquemas hicieron que se demore esto. Entonces, no podíamos certificar esa cañería para que fuera pagado. Esto se resolvió esta semana. Ayer le informamos a la empresa. Este mes certificamos toda la cañería que está colocada y se pagará en julio. Esto le da garantía a la empresa para seguir con más ritmo, para poder esta cañería".

Garibay admitió que el ritmo de obra se había atrasado: "de tres frentes de trabajo que estaban previstos, ahora hay un solo frente. Estimamos que en 60 días vamos a retomar al ritmo inicial". "La obra no se paró nunca, ni se va a parar", sentenció y agregó: "con esta toma de conocimiento del Fondo de Abu Dhabi se vuelve a buscar el ritmo que tuvo al inicio. Solo en la colocación de cañería. Esta obra tiene tres parte: la obra civil (una cisterna muy importante en Rafaela, otra en Angélica y otra en San Mariano) que siempre siguieron en ritmo y tienen toda la provisión del equipo electromecánico y de las redes eléctricas. La otra pata es la colocación de la cañería, que en dos meses esperemos que retome el ritmo inicial, para que en Julio del año que viene esté terminada y poner el acueducto en funciones en el segundo semestre", completó.

"Esta obra son tres contratos: uno es en la actual planta potabilizadora de Desvío Arijón, en donde se hará un módulo más. El resto son estaciones de bombeo y cañerías", detalló Garibay. "Los certificados son mensuales: en 12 más deberíamos estar completando la obra", añadió.

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Economía, aún Nación no firmó los decretos necesarios. "La obra venimos afrontando con recursos provinciales porque el gobierno nacional aún no firmó las garantías de ninguno de los dos préstamos", señalaron



RUTA 70 Y DESVIO

DE TRANSITO PESADO

En cuanto a la repavimentación de la ruta 70, dijo que "estamos en la parte administrativa de la adjudicación y firma del contrato. Estimo que en los próximos meses dará comienzo la obra", aunque no pudo dar precisiones sobre el inicio de la obra, al igual que los trabajos del acceso del Parque Industrial. "TAmbién estamos en la etapa de la firma del contrato para la segunda mano de Avenida Perón".

En relación a la inauguración de la obra del Desvío de Tránsito Pesado, anticipó que "en agosto podría darse. El enlace con la ruta 70 era lo más complejo, pero ya está solucionado.