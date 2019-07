"La empresa tiene que remover la antena" Locales 07 de julio de 2019 Redacción Por Jonatán Merke, vecino de la localidad de Susana, confirmó que la empresa Telecom debe sacar la antena tras una apelación realizada por un grupo de personas. Y dijo que "la Comuna no hizo nada para impedir que la instalen".

Un conflicto que comenzó el año pasado y que todavía sigue teniendo repercusión en los vecinos de la localidad de Susana y que tiene que ver con la colocación de una antena de la empresa Telecom, que tuvo la negativa de varios vecinos, agrupados, cómo así también de la Comuna local, ya que el artefacto fue colocado en zona urbana.

Muchos fueron los dichos y las declaraciones de las partes en todos estos meses. El tema es que a pesar de que existe una ordenanza que impide que la antena se monte en ese lugar, la misma fue construida y ya comenzó a funcionar.

Esto llevó a que un grupo de vecinos contratara un abogado particular (se trata de Carlos Zimerman, que se postulo a la intendencia de nuestra ciudad hace poco) para apelar y pedir que la antena sea removida.

"La buena novedad es que después del juez que tenía la causa nos rechazara el amparo, hicimos con mi abogado una apelación a la Cámara y obviamente nos dieron la razón. El fallo es favorable a nosotros y prohíbe la instalación y la puesta en marcha de la antena que ya está instalada y en marcha. Todo se dio por la mala gestión que hizo la parte comunal de este tema, ya que en ningún momento se le solicitó las órdenes de trabajo ni se supervisó el trabajo que se hacía. Es por eso que hoy por hoy la antena está marchando. Ahora todo seguirá en una instancia superior", contó Jonatán Merke, vecino de la localidad y unos de los impulsores.

Además dijo firmemente que "la empresa tiene que remover la antena. La antena no puede estar instalada en este lugar, y menos marchar. Se hizo una muy mala gestión del tema en su momento, donde no se supervisó el trabajo que se estaba haciendo y terminamos en que la antena hoy por hoy está en marcha", comentó.

En otra instancia de la charla, Merke dijo que todo está en manos de su abogado, de los abogados de Telecom y de los abogados de la comuna se Susana. "En teoría esto va a juicio, y de acá para adelante veremos como se soluciona. Lo preocupante es que hoy está marchando y que no se hizo nada para poder pararla", expresó.



ENOJO

No hace mucho tiempo, el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort, recientemente reelecto, dijo que "estamos haciendo es notificar a la empresa para generar otro encuentro y trabajamos desde el inicio tratando de brindarle a la empresa un sector adecuado para colocar la antena, por otro lado tratamos de poder encontrarnos con la empresa", decía Ambort.

Pero este grupo de vecinos, encabezados por Merke, no se sintieron representados por el presidente y lo acusaron de "no hacer nada": "con Alejandro Ambort tengo una relación muy buena, nos conocemos desde que somos chicos. Pero en este caso no hizo absolutamente nada para que la antena no marche, no gestionó nada, aún cuando hay una ordenanza comunal, provincial y nacional que las prohíbe en la zona urbana", dijo en Radio ADN de nuestra ciudad y agregó: "los vecinos nos movimos, presentamos el amparo lo más rápido posible, pero el fallo del Juez nos demoró. Y por eso, hasta que se presentó la apelación la antena ya estaba marchando. De hecho, la antena marcha y ni siquiera está terminada. No tiene el balizamiento diurno y otras cosas que debe tener para que esté en regla".

A modo de cierre, expresó que "la comuna no se comunicó conmigo en este último tiempo. Antes de que yo vaya de un abogado, cuando empezaron a instalar la antena, dos años atrás, yo se lo planteé personalmente a Ambort, le hice notas... pero nunca hicieron nada. Acá siguieron trabajando, colocando el equipo y de un día para el otro marchó. Nunca detuvieron la instalación de la antena. Y eso es claramente una falencia de la comuna, dijo y añadió que "acá hay un fallo de un juez que da la orden de que se detenga la instalación y la puesta en marcha de la antena. Esto es grave, con el fallo de un juez, no se movió nadie. La empresa ignora absolutamente todo", finalizó.